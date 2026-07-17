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Jelang F1 GP Belgia 2026, Oscar Piastri Pastikan Max Verstappen Takkan Gabung McLaren

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |14:03 WIB
Jelang F1 GP Belgia 2026, Oscar Piastri Pastikan Max Verstappen Takkan Gabung McLaren
Max Verstappen dan Oscar Piastri bersaing ketat di F1. (Foto: Formula One)
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SPA-FRANCORCHAMPS — Pembalap Tim McLaren, Oscar Piastri, angkat bicara untuk meredam rumor panas yang menyebut posisinya bakal digeser oleh Max Verstappen. Pembalap asal Australia tersebut menegaskan komitmen penuhnya untuk tetap membela tim asal Woking itu hingga Formula One (F1) 2027.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Isu kepindahan Verstappen mencuat seiring rumor yang menyebut pembalap Red Bull Racing itu sedang mencari jalan keluar untuk musim 2027. Kabar burung bahkan menyebut adanya pertemuan rahasia antara perwakilan Verstappen dan CEO McLaren, Zak Brown, di Austria baru-baru ini.

Meski kedua pembalap McLaren saat ini masih terikat kontrak hingga 2027, kursi milik Piastri disebut-sebut sebagai posisi yang paling rawan digusur. Namun, menjelang F1 GP Belgia 2026 akhir pekan ini, 17-19 Juli 2026, Piastri dengan tegas membantah spekulasi liar tersebut.

1. Sikap Tenang Piastri

Ketika ditanya apakah dirinya akan tetap membalap untuk McLaren pada musim 2027, Piastri menjawab dengan santai. Ia mengaku terkejut karena masa depannya di tim sempat dipertanyakan oleh publik.

“Ya. Saya tidak menyadari bahwa hal ini menjadi poin yang diperdebatkan, tetapi jawabannya adalah ya,” ujar Piastri, melansir dari Crash, Jumat (17/7/2026).

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)
Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

Pembalap berusia 25 tahun itu juga mengungkapkan manajemen tim telah memberikan kepastian yang membuatnya merasa sangat tenang. Ia menilai manuver Verstappen yang mulai melirik tim lain sebagai hal yang wajar di Formula 1.

“Bagi saya, saya sangat nyaman dengan posisi saya saat ini. Zak, Andrea (Stella), dan seluruh tim sangat luar biasa melewati semua ini, mereka sangat menenangkan,” tambahnya.

 

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