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HOME SPORTS F1 & A1

Musim Depan, Pembalap F1 Lando Norris Berpotensi Satu Tim dengan Valentino Rossi di McLaren!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |00:01 WIB
Musim Depan, Pembalap F1 Lando Norris Berpotensi Satu Tim dengan Valentino Rossi di McLaren!
Valentino Rossi bersama Lando Norris. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
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HUBUNGAN antara bintang Formula 1 (F1), Lando Norris, dan legenda MotoGP, Valentino Rossi, tampaknya akan melangkah lebih jauh dari sekadar idola dan penggemar. Norris baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk berduet dengan The Doctor dalam ajang balap ketahanan legendaris, 24 Hours of Le Mans.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Peluang emas ini semakin terbuka lebar setelah McLaren dijadwalkan kembali bersaing di kelas utama (Hypercar) World Endurance Championship (WEC) dan Le Mans mulai tahun 2027. Norris pun memberikan sinyal kuat kolaborasi impian ini bisa terwujud dalam beberapa tahun ke depan.

Momen hangat kebersamaan mereka terjadi di sela-sela gelaran Goodwood Festival of Speed pada hari Jumat lalu. Di sana, Norris sempat menjajal beberapa mobil andalan McLaren di lintasan bukit ikonik tersebut.

1. Kendala Utama

Saat keduanya berdiri bersama di balkon Goodwood House, pertanyaan mengenai peluang mereka berpasangan di arena balap ketahanan pun mencuat. Rossi secara blak-blakan mengaku sudah mengajak sang juara dunia F1, namun menyadari betapa padatnya jadwal jet darat tersebut.

"Saya sudah mencoba mengajaknya, tetapi pembalap Formula 1 saat ini sangat sibuk," ungkap Rossi mengutip dari Crash, Rabu (15/7/2026).

Valentino Rossi bersama Lando Norris. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
Valentino Rossi bersama Lando Norris. (Foto: Instagram/yamahamotogp)

Norris pun membenarkan hal tersebut dengan menyatakan jumlah balapan F1 saat ini sangat menyita waktu. Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk merealisasikannya setelah McLaren resmi terjun ke kelas utama Le Mans.

"Mungkin tidak tahun depan, tetapi dalam beberapa tahun lagi saya akan sangat menyukainya. Ini akan menjadi sebuah kehormatan dan pastinya sangat menyenangkan," kata Norris.

 

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