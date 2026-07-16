Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Belgia 2026, Saksikan di VISION+!

F1 GP Belgia 2026 digelar akhir pekan ini dan dapat disaksikan di VISION+. (Foto: VISION+)

BAGI pencinta balap, ajang Formula 1 (Formula One) kembali digelar minggu ini dengan keseruan F1 Belgian Grand Prix atau F1 GP Belgia. Seri balap di Spa-Francorchamps selalu masuk daftar tunggu favorit penggemar F1, berkat kombinasi trek panjang, elevasi ekstrem, dan cuaca pegunungan Ardennes.

Seluruh rangkaian dapat diakses lewat streaming melalui aplikasi VISION+. Link nonton dapat diakses dengan klik link di sini.

1. Jadwal F1 Belgia 2026

Kimi Antonelli pemimpin klasemen sementara F1 2026. (Foto: Instagram/@kimi.antonelli)

Balapan digelar di Circuit de Spa-Francorchamps, salah satu sirkuit tertua yang masih dipakai dalam kalender balap Formula 1. Trek sepanjang lebih dari 7 km ini terkenal lewat tanjakan Eau Rouge-Raidillon, kombinasi tikungan yang jadi tolok ukur skill para pembalap.

Practice 1 — 17 Juli 2026, pukul 18:25 WIB

Practice 2 — 17 Juli 2026, pukul 21:55 WIB

Practice 3 — 18 Juli 2026, pukul 17:25 WIB

Qualifying — 18 Juli 2026, pukul 20:55 WIB

Grand Prix Sunday (Warm Up/Build Up) — 19 Juli 2026, pukul 18:30 WIB

Race — 19 Juli 2026, pukul 19:55 WIB

2. Persaingan Panas Para Pembalap

Duel internal Mercedes antara Kimi Antonelli dan George Russell di puncak klasemen membuat setiap sesi balapan terasa krusial, sementara Lewis Hamilton dan Charles Leclerc dari Ferrari masih terus mengejar selisih poin demi memperbaiki posisi.

Selisih poin yang belum terlalu jauh antar keempatnya membuat hasil di Spa-Francorchamps berpotensi mengubah peta persaingan gelar juara dunia musim ini.