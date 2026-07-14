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Pevoli Veteran Korsel Heran Lihat Megawati Hangestri: Ada ya Pemain Sehebat itu di Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |10:39 WIB
Pevoli Veteran Korsel Heran Lihat Megawati Hangestri: Ada ya Pemain Sehebat itu di Asia
Pevoli veteran Korea Selatan terheran-heran lihat penampilan Megawati Hangestri (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
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PEVOLI Bae Yoo-na antusias bermain bersama Megawati Hangestri Pertiwi di Hyundai Hillstate. Ia tidak menyangka akan berada satu tim dengan andalan Timnas Voli Putri Indonesia tersebut.

Serupa dengan Megawati, Yoo-na juga baru datang ke skuad asuhan Kang Sung-hyung jelang Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Ia sebelumnya menghabiskan 10 musim bersama Gimcheon Hi-Pass.

Bae Yoo-na (Foto: Instagram/@yoona_zzing_10)

Yoo-na direkrut untuk menggantikan middle blocker Yang Hyo-jin yang memutuskan pensiun. Dengan begitu, Hyundai Hillstate kini memiliki dua pemain senior di posisi tersebut, termasuk Kim Hee-jin.

1. Terheran-heran

Pemain berusia 36 tahun tersebut tidak menyangka akan berada satu tim dengan Megawati. Ia mengaku terheran-heran ketika melihat penampilan sang rekan setim untuk pertama kalinya di Red Sparks.

“Saat melihatnya sebagai lawan, saya berpikir bagaimana ada pemain sehebat itu di Asia. Serangannya kuat dan badannya sangat tinggi. Tetapi ternyata kami bisa berkumpul dalam satu tim,” kata Yoo-na dalam video di kanal Youtube MegaVolley, dikutip Selasa (14/7/2026).

“Saya senang sekali bisa berada satu tim dengannya, saya rasa kami bisa melakukannya dengan baik,” sambung perempuan kelahiran Ansan tersebut.

 

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