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Valentino Rossi Blak-blakan Dukung Kimi Antonelli  Juara F1 2026 Ketimbang Ferrari, Ini Alasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |19:19 WIB
Valentino Rossi Blak-blakan Dukung Kimi Antonelli  Juara F1 2026 Ketimbang Ferrari, Ini Alasannya
Valentino Rossi Blak-blakan Dukung Kimi Antonelli  Juara F1 2026 Ketimbang Ferrari, Ini Alasannya (Dok Instagram/@yamahamotogp)
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JAKARTA - Legenda MotoGP Valentino Rossi lebih mendukung Andrea Kimi Antonelli dibandingkan Ferrari pada Formula 1 2026.

1. Rossi Dukung Antonelli

Sebagai orang Italia, juara dunia tujuh kali di kelas utama MotoGP tersebut tentu saja mendukung Ferrari. Namun, ia juga ingin melihat rekan senegaranya Antonelli memenangi perebutan gelar F1 tahun ini.

Antonelli telah memenangkan lima dari sembilan balapan sejauh musim ini. Saat ini memimpin kejuaraan dengan 25 poin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell.

Ferrari juga menjalani musim yang lebih baik. Lewis Hamilton dan Charles Leclerc sama-sama meraih kemenangan dalam tiga putaran terakhir. Hasil ini membuat juara dunia tujuh kali Hamilton hanya tertinggal 32 poin dari Antonelli. Sementara Ferrari tertinggal 78 poin dari Mercedes di klasemen konstruktor.

Kimi Antonelli memimpin balapan F1 GP Miami 2026 (Foto: X/@F1)
Kimi Antonelli memimpin balapan F1 GP Miami 2026 (Foto: X/@F1)

Namun Rossi ingin melihat Antonelli menjadi orang Italia ketiga yang memenangkan F1, setelah Giuseppe Farina dan Alberto Ascari. Terakhir kali orang Italia menjuarai F1 adalah pada 1953 atau lebih dari 70 tahun yang lalu.

"Anda bisa bayangkan di Italia dengan Ferrari, itu seperti agama. Tapi saya lebih merupakan penggemar pembalap. Jadi saya mendukung Kimi sekarang," kata Rossi kepada Sky Sports F1 dalam sebuah wawancara menjelang Grand Prix Belgia.

"Dia adalah talenta hebat. Dia memiliki kecepatan yang tinggi dan di Italia kami tidak pernah memiliki pembalap Formula 1 yang dapat memenangkan kejuaraan dalam 70 tahun terakhir. Jadi ini sangat istimewa."

Rossi terkenal pernah mengikuti uji coba F1 dengan Ferrari pada 2004 dan 2005. Hal ini memicu rumor tentang potensi perpindahan besar-besaran dari roda dua ke roda empat, meskipun langkah tersebut tidak pernah terwujud.

 

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