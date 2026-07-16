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Hasil 16 Besar Japan Open 2026: Dihajar Anders Antonsen, Zaki Ubaidillah Angkat Koper

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |15:43 WIB
Hasil 16 Besar Japan Open 2026: Dihajar Anders Antonsen, Zaki Ubaidillah Angkat Koper
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
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TOKYO – Perjalanan tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, terpaksa terhenti dalam gelaran Japan Open 2026. Atlet yang akrab disapa Ubed itu harus menyudahi perlawanannya di turnamen ini setelah mengakui keunggulan dari wakil Denmark, Anders Antonsen, pada babak 16 besar.

Laga tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Kamis (16/7/2026) sore WIB. Ubed menelan kekalahan dalam dua gim langsung dengan skor 12-21 dan 19-21.

Jalannya Pertandingan

Ubed sempat mengungguli Antonsen di awal gim pertama. Permainan efektif pebulu tangkis asal Sampang, Jawa Timur, itu membuat Antonsen kehilangan poin.

Akan tetapi, situasi itu tak berlangsung lama. Antonsen menerapkan permainan agresif dan berhasil membalikkan keadaan menjadi 9-5. Ubed pun tertinggal cukup jauh.

Pada jeda interval gim pertama, Antonsen berhasil mengunci keunggulan dengan skor 11-6. Setelah rehat, Ubed berupaya untuk mengejar dengan kombinasi permainan.

Anders Antonsen
Anders Antonsen

Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Antonsen akhirnya sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor meyakinkan 21-12.

Berlanjut pada gim kedua, Ubed dan Antonsen langsung terlibat dalam pertandingan ketat. Kejar-kejaran poin terlihat sejak awal pertandingan gim kedua.

 

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