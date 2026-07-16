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Hasil Timnas Voli Indonesia vs Kamboja di SEA V Cup 2026: Farhan Halim Dkk Menang 3-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |18:00 WIB
Hasil Timnas Voli Indonesia vs Kamboja di SEA V Cup 2026: Farhan Halim Dkk Menang 3-0!
Timnas Voli Indonesia menang 3-0 atas Kamboja. (Foto: Instagram/@avcvolley)
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TIM Nasional (Timnas) Voli Indonesia menang 3-0 atas Kamboja di laga pertama Pool A SEA V Cup 2026 yang berlangsung di Filipina pada Kamis, (16/7/2026) sore WIB. Skuad asuhan Reidel Toiran ini menang dengan skor 25-18, 25-18 dan 25-21.

Kemenangan ini membuka peluang Timnas Voli Indonesia untuk lolos ke semifinal SEA V Cup 2026. Jika lolos semifinal, Timnas Voli Indonesia ditunggu salah satu dari Thailand, Vietnam dan Myanmar.

Timnas Voli Indonesia menang 3-0 atas Kamboja di laga pembuka SEA V Cup 2026.
Timnas Voli Indonesia menang 3-0 atas Kamboja di laga pembuka SEA V Cup 2026.

1. SEA V Cup Diikuti 6 Negara

SEA V Cup 2026 Leg I digelar di Filipina pada 16-19 Juli 2026. Timnas Voli Indonesia tergabung di Pool A bersama Kamboja dan Filipina.

Sementara itu, Pool B berisikan Thailand, Vietnam dan Myanmar. Sesuai regulasi, dua tim teratas di masing-masing pool akan lolos ke semifinal.

Setelah mengalahkan Kamboja, Timnas Voli Indonesia akan menantang tuan rumah Filipina pada Jumat, 17 Juli 2026 pukul 16.00 WIB. Jika lolos ke semifinal dan final, skuad Garuda kembali bertanding pada 18 dan 19 Juli 2026.

Sepekan berselang, Timnas Voli Indonesia dan lima negara di atas kembali bertarung di leg II SEA V Cup 2026. Turnamen akan dilangsungkan di Indonesia, tepatnya di Jakarta International Velodrome pada 22-26 Juli 2026.

 

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