Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V Cup 2026 Sore Ini

CANDON — Perjuangan Timnas Voli Putra Indonesia di ajang SEA V League 2026 resmi dimulai hari ini. Skuad Garuda dijadwalkan bakal langsung berhadapan dengan Kamboja pada laga perdana seri pertama yang berlangsung di Candon City Arena, Filipina, Kamis (16/7/2026) pukul 16.30 WIB.

Turnamen bergengsi Asia Tenggara edisi kali ini akan digulirkan dalam dua seri. Putaran pertama dimainkan di Filipina pada 15-19 Juli 2026, sedangkan putaran kedua akan digelar di markas sendiri, yakni Jakarta, Indonesia, pada 22-26 Juli 2026.

Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) secara resmi telah menetapkan 16 pemain terbaik yang dibawa untuk mengisi komposisi skuad Merah-Putih. Timnas Voli Putra Indonesia sendiri tergabung di Grup A bersama Kamboja dan tuan rumah Filipina.

1. Tambahan Amunisi

Langkah Timnas Voli Putra Indonesia di ajang ini dipastikan mendapat suntikan tenaga baru yang sangat berharga. Skuad asuhan Reidel Toiran tersebut kedatangan tiga pilar senior berpengalaman, yakni Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Rakha Abhinaya.

Kehadiran trio senior ini disambut positif oleh Kapten Timnas Voli Putra Indonesia, Farhan Halim. Menurutnya, kombinasi ini membuat kondisi internal tim semakin kompak karena para pemain senior mampu mengayomi barisan pilar muda.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Andri Bagus/Okezone)

“Senang pasti karena mereka juga mengayomi kami para pemain muda. Tambahan yang menurut saya sangat baik untuk Timnas voli putra Indonesia menghadapi SEA V League 2026,” ujar Farhan Halim dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (16/7/2026).

2. Bicara Target

Di sisi lain, PBVSI tetap mematok target tinggi kepada Timnas Voli Putra Indonesia untuk bisa keluar sebagai juara pada turnamen regional ini. Kendati demikian, pelatih Reidel Toiran menegaskan pasukannya sama sekali tidak merasa terbebani dengan ekspektasi tersebut.