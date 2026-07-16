Hasil 16 Besar Japan Open 2026: Singkirkan Wakil Prancis, Alwi Farhan Melenggang ke Perempatfinal

TOKYO – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, tampil luar biasa di babak 16 besar Japan Open 2026. Melalui pertarungan sengit yang menguras emosi dan fisik, Alwi sukses membalikkan kedudukan untuk mengamankan tiket babak perempatfinal setelah menumbangkan andalan Prancis, Alex Lanier.

Pertandingan itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Kamis (16/7/2026) siang WIB. Alwi yang sempat tertinggal berhasil menutup laga dengan kemenangan dalam tiga gim 9-21, 21-14, dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Alwi Farhan memulai laga dengan agresif di gim pertama. Akan tetapi, permainannya mudah terbaca oleh pebulu tangkis tunggal putra Prancis.

Alhasil, Alwi kehilangan banyak poin hingga jeda interval gim pertama. Lanier yang bermain efektif unggul dengan skor telak 11-4 pada jeda interval perdana itu.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Setelah istirahat, Lanier semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan. Dia akhirnya mampu mengunci kemenangan atas Alwi di gim pertama dengan skor 21-9.

Memasuki gim kedua, Alwi tak mau membuat kesalahan serupa. Pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, itu bermain ofensif dan mencetak poin beruntun.

Hasilnya manis, Alwi unggul cukup jauh pada jeda interval gim kedua dengan skor 11-7. Dia kemudian bermain semakin percaya diri dan memperlebar jarak keunggulan.