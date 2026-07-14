Pevoli Veteran Korsel Antusias Jadi Rekan Setim Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate: Ini Menakjubkan!

KEHADIRAN Megawati Hangestri Pertiwi di Hyundai Hillstate membuat Bae Yoo-na antusias. Pevoli veteran Korea Selatan itu tidak menyangka bisa berada satu tim dengan Megatron.

Serupa dengan Megawati, Yoo-na juga baru datang ke skuad asuhan Kang Sung-hyung jelang Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Ia sebelumnya menghabiskan 10 musim bersama Gimcheon Hi-Pass.

1. Gantikan Pemain yang Pensiun

Yoo-na direkrut untuk menggantikan middle blocker Yang Hyo-jin yang memutuskan pensiun. Dengan begitu, Hyundai Hillstate kini memiliki dua pemain senior di posisi tersebut, termasuk Kim Hee-jin.

Musim lalu, Yoo-na banyak terkendala dengan cedera bahu. Perempuan berusia 36 tahun tersebut tidak menyangka bisa bergabung dengan Hyundai Hillstate. Ia pun bertekad menunjukkan performa ciamik.

“Kali ini, saya ingin membangun performa baru di tim baru dan menunjukkan penampilan yang bagus,” kata Yoo-na, dikutip dari The JoongAng, Selasa (14/7/2026).

Tentu saja, kedatangan Yoo-na akan menambah kekuatan Hillstate seperti halnya Megawati. Saat ditanya soal pevoli asal Indonesia tersebut, ia mengaku sangat antusias.