Usai GP Inggris, George Russell Akui Ferrari Jadi Ancaman bagi Mercedes di F1 2026

SILVERSTONE – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, George Russell, secara terbuka mengakui Scuderia Ferrari kini menjelma menjadi ancaman yang sangat nyata bagi ambisi juara timnya. Pengakuan ini muncul setelah Russell secara tidak terduga hanya mampu finis kedua di belakang pembalap Ferrari, Charles Leclerc pada Formula One (F1) GP Inggris 2026.

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Russell merebut podium kedua di depan sang juara dunia tujuh kali, Lewis Hamilton yang juga pembalap Ferrari. Momen krusial itu terjadi setelah Hamilton masuk ke pit akibat keputusan Ferrari yang memanfaatkan intervensi Safety Car di fase akhir balapan.

1. Podium Pertama di Inggris

Meski diwarnai faktor keberuntungan, pembalap asal Inggris tersebut mengaku sangat bersyukur bisa menyelesaikan balapan dengan selamat. Hasil ini sekaligus menandai podium pertamanya di hadapan publik sendiri di Sirkuit Silverstone, Inggris.

"Saya sangat senang bisa berdiri di sini. Ini adalah podium pertama saya di Silverstone dan saya sangat gembira meskipun ini adalah balapan yang sangat beruntung!" ujar George Russell, dikutip dari New Straits Times, Senin (13/7/2026).

Russell menjelaskan dirinya sempat mengalami kebocoran ban, namun diselamatkan oleh momen keluarnya Safety Car menjelang akhir balapan. Menurutnya, balapan akan sangat menyulitkan jika sempat dimulai kembali karena kondisi bannya yang sudah sangat dingin.

"Saya sangat senang bisa membawa mobil ini finis di posisi kedua. Ini adalah akhir pekan yang berat dan saya rasa kami memiliki masalah kecepatan di jalur lurus, dan orang-orang dari Ferrari ini terlihat sangat cepat sekarang. Jadi, persaingan dimulai!" tambahnya.

Charles Leclerc memimpin di depan Lewis Hamilton pada F1 GP Inggris 2026 (Foto: X/@F1)

2. Nasib Sial Kimi Antonelli di Silverstone

Di sisi lain, nasib buruk menimpa rekan Russell sekaligus pemimpin klasemen, Kimi Antonelli, yang hanya mampu finis di posisi ke-16. Pembalap muda asal Italia tersebut mengalami kerusakan pada pelindung roda saat berada dalam posisi ideal untuk mengejar dan menyalip Leclerc.