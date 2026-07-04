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Hasil Sprint Race F1 GP Inggris 2026: Kimi Antonelli Bungkam Lewis Hamilton di Silverstone

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |19:31 WIB
Hasil Sprint Race F1 GP Inggris 2026: Kimi Antonelli Bungkam Lewis Hamilton di Silverstone
Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)
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SILVERSTONE – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Kimi Antonelli berhasil memenangkan sprint race Formula One (F1) GP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, pada Sabtu (4/7/2026) malam WIB. Pembalap muda Mercedes itu sukses merusak pesta publik tuan rumah setelah berhasil menggagalkan ambisi Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari) untuk meraih kemenangan.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

1. Gagalkan Kemenangan Hamilton

Sebelumnya, Hamilton sempat membuat 150.000 penonton di tribun bergemuruh setelah secara mengejutkan mengamankan posisi pole pada sesi kualifikasi. Pembalap yang kini membela Ferrari tersebut sempat memimpin jalannya balapan sepanjang 17 lap tersebut di fase-fase awal.

Kendati Hamilton mampu menahan gempuran rivalnya pada beberapa lap pembuka, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Antonelli yang mengintai di posisi kedua berhasil menunjukkan ritme balap yang lebih superior.

Petaka bagi Hamilton datang pada lap kedelapan dari total 17 pangkuan balapan. Memanfaatkan strategi deployment baterai alternatif yang sangat efektif, Antonelli dengan mudah melesat menyalip Hamilton di trek lurus Hangar Straight.

Perbedaan daya baterai yang kontras membuat mobil Mercedes milik Antonelli sudah menyelesaikan aksi overtake bahkan sebelum mencapai setengah jalur trek lurus tersebut. Sejak momen itu, pembalap muda asal Italia tersebut langsung memegang kendali penuh jalannya balapan.

Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)
Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

Antonelli terus memperlebar jarak hingga menyentuh garis finis dengan keunggulan 2,745 detik di depan Hamilton. Kemenangan manis ini sekaligus memberikan tambahan delapan poin penting bagi Antonelli untuk memperkokoh posisinya di puncak klasemen kejuaraan dunia.

2. Tak Terkejar

Kecepatan intens yang ditunjukkan oleh Antonelli dan Hamilton membuat pembalap lainnya tertinggal cukup jauh. Lando Norris yang membela McLaren harus puas mengamankan podium ketiga di hadapan publiknya sendiri, terpaut sekitar tujuh detik dari Hamilton.

 

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