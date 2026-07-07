Menangi F1 GP Inggris 2026, Charles Leclerc Girang Akhiri Paceklik Kemenangan!

SILVERSTONE - Charles Leclerc girang usai menjadi pemenang di F1 GP Inggris 2026. Pembalap tim Scuderia Ferrari itu lega karena berhasil melewati masa-masa sulit dalam dua seri sebelumnya di F1 2026.

Balapan F1 GP Inggris 2026 yang dihelat di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Minggu 5 Juli malam WIB, berlangsung cukup dramatis. Sejumlah insiden mewarnai lomba sepanjang 52 lap tersebut.

1. Langsung Melesat

Start balapan F1 GP Inggris 2026 (Foto: X/@F1)

Memulai dari posisi 2, Leclerc langsung menyalip Kimi Antonelli selepas start. Ia bertahan di posisi terdepan dan hanya kehilangan tempatnya saat periode pit stop. Pembalap asal Monaco itu cukup diuntungkan dengan kesialan yang menimpa rivalnya dan safety car di ujung balapan.

Walau begitu, Leclerc mengakui periode safety car bukanlah akhir balapan yang diinginkannya. Tapi, kemenangan di Inggris cukup menghapus mimpi buruk yang menimpanya dalam dua seri terakhir yang membuatnya tak meraih hasil maksimal.

"Rasanya luar biasa, sayangnya itu bukan akhir balapan yang saya inginkan. Tapi, setelah dua akhir pekan (yang buruk), sangat bagus rasanya bisa menang," kata Leclerc, dinukil dari Motorsport International, Selasa (7/7/2026).

"Saya merasa kami menemukan sesuatu di antara Sprint Race dan kualifikasi untuk meningkatkan performa. Tapi, kami harus tetap mengonfirmasinya saat balapan, dan saya senang semuanya berjalan baik," sambung lelaki berusia 28 tahun itu.