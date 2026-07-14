Hasil Japan Open 2026: Sikat Tuan Rumah, Alwi Farhan Melesat ke 16 Besar!

TOKYO – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar Japan Open 2026. Kepastian itu didapat setelah ia tampil dominan dan meraih kemenangan meyakinkan atas wakil tuan rumah, Kenta Nishimoto, dengan skor akhir 21-14 dan 21-11.

Pertemuan keduanya terjadi dalam babak 32 besar. Pertandingan tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Selasa (14/7/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Alwi dan Kenta berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam laga tersebut. Hal itu membuat permainan keduanya berjalan cukup ketat di awal permainan.

Sementara waktu Alwi dapat unggul 10-9 atas Kenta. Alwi pun berjuang keras untuk memperlebar jarak dari Kenta demi mengamankan gim pertama.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Pada akhirnya, Alwi meraih hasil maksimal atas Kenta dalam gim pertama. Kepastian itu setelah menang dengan poin 21-14.