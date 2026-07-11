Kembali Main di Korsel, Megawati Hangestri Ngaku Senang Sekaligus Gugup

JAKARTA - Bintang voli putri Indonesia, Megawati Hangestri mengaku sangat bahagia dapat memperkuat klub Korea Selatan (Korsel) Hyundai Hillstate pada kompetisi V-League musim 2026-2027. Meski begitu, ia juga mengaku merasa gugup kembali bermain di Korsel.

1. Megawati Senang Gabung Hyundai Hillstate

Diketahui, Megawati Hangestri sempat membela klub Korsel lainnya yakni Red Sparks. Ia membela klub tersebut selama 2 musim pada 2023-2024 dan 2024-2025.

Megawati Hangestri pun sukses bersinar di Red Sparks. Prestasi terbaiknya adalag berhasil membawa Red Sparks menembus babak final dan keluar sebagai runner-up pada musim 2024-2025.

Kini, Megawati Hangestri kembali berkarier di Negeri Ginseng untuk membela Hyundai Hillstate. Ia pun disambut antusias setibanya di Bandara Internasional Incheon.

Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)

"Saya sangat senang dan gugup bisa kembali ke Korea. Saya merasakan kegembiraan yang sama seperti saat pertama kali saya di sini, tetapi saya berharap hasil yang baik," ujar pevoli asal Jember tersebut, mengutip dari media Korea Selatan, KBS News, Sabtu (11/7/2026).

Megawati dijadwalkan langsung menjalani sesi latihan perdana bersama rekan-rekan barunya. Manajemen klub telah mengumumkan kesepakatan kontrak dengan sang pemain sejak pertengahan Mei lalu.

Kehadiran Megawati di skuad Hyundai Hillstate akan membuat peta persaingan V-League musim depan semakin sengit. Menariknya, ia juga harus bersiap bersaing dengan para mantan rekan setimnya di Red Sparks yang kini telah berpencar membela klub lain.