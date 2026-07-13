Tumbang dari Taiwan, Timnas Voli Putra Indonesia U-18 Gagal ke Perempatfinal AVC U-18 Championship 2026.

HAIKOU – Mimpi Timnas Voli Putra Indonesia U-18 untuk menembus fase gugur harus kandas lebih cepat. Garuda Muda dipastikan gagal melaju ke babak perempatfinal setelah dipaksa menyerah dari Taiwan dengan skor telak 0-3 (30-32, 16-25, dan 24-26) pada laga kedua Grup A AVC U-18 Championship 2026 di Haikou Wuyuanhe Gymnasium, China, Senin (13/7/2026).

Kekalahan itu membuat Timnas Voli Putra Indonesia U-18 gagal melaju ke babak perempatfinal. Padahal, target Timnas Voli Putra Indonesia U-18 adalah empat besar Asia.

Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia U-18, Odyk Hermanto mengakui timnya tampil jauh di bawah performa saat menghadapi Taiwan. Menurut dia, kondisi fisik dan mental para pemain menjadi faktor utama yang memengaruhi hasil pertandingan.

"Pemain kunci kita, Dito, dalam kondisi sakit sehingga performanya kurang maksimal," ujar Odyk dalam keterangannya, dikutip Senin (13/7/2026).

Timnas Voli Putra Indonesia U-18. (Foto: Instagram/avcvolley)

"Anak-anak dalam kondisi mental kurang baik. Mereka takut mengambil keputusan sehingga permainan menjadi berantakan. Dibanding saat melawan China kemarin, hari ini performa kami sangat menurun," tambahnya.

1. Faktor Kebugaran Pemain

Kegagalan mengamankan poin penuh ini menjadi pukulan telak mengingat skema permainan Indonesia tidak berkembang sejak set pertama. Masalah kesehatan yang menimpa pilar utama serta keraguan dalam mengeksekusi strategi taktis di lapangan membuat koordinasi tim menjadi rapuh.

Odyk mengatakan evaluasi yang telah dilakukan tim pelatih sebelum pertandingan. Namun, para pemain tidak mampu menerapkan skema yang sudah disiapkan.