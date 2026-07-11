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Hasil Kualifikasi Moto3 Jerman 2026: Veda Ega Pratama Gagal Masuk 10 Besar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |18:41 WIB
Hasil Kualifikasi Moto3 Jerman 2026: Veda Ega Pratama Gagal Masuk 10 Besar!
Veda Ega Pratama start ke-13 di Moto3 Jerman 2026, (Foto: Honda Racing)
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HASIL Kualifikasi Moto3 Jerman 2026 sudah diketahui. Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, gagal masuk 10 besar dalam babak Kualifikasi Moto3 Jerman 2026 yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Jerman pada Sabtu (11/7/2026) malam WIB.

Kemenangan di latihan bebas atau free practice pada Jumat 10 Juli 2026 malam WIB, nyatanya tak menjamin rider 17 tahun tampil impresif di babak kualifikasi. Terbukti, rider kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta ini hanya menempati posisi 13 dan terpaut 0,693 detik dari Brian Uriarte yang merebut pole position.

Sekarang Veda Ega Pratama butuh usaha ekstra untuk finis di barisan teratas pada race Moto3 Jerman 2026 yang berlangsung pada Minggu, 12 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.

1. Brian Uriarte Pole Position

Brian Uriarte raih pole position Moto3 Jerman 2026. (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Brian Uriarte raih pole position Moto3 Jerman 2026. (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Pembalap Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, merebut pole position Moto3 Jerman 2026. Rider asal Spanyol itu tak terbendung sejak awal babak kualifikasi dimulai.

Tak heran Juara Red Bull Rookies Cup 2025 ini tampil menggila di babak Kualifikasi Moto3 Jerman 2026. Usut punya usut, rider 17 tahun ini memiliki pengalaman menang di Sirkuit Sachsenring, tepatnya di race perdana Red Bull Rookies Cup 2025.

Menyusul di posisi dua ada jagoan CFMoto Aspar Team, Marco Morelli, yang terpaut 0,024 poin dari Brian Uriarte. Melengkapi tiga besar ada Hakim Danish (Aeon Credit – MT Helmets – MSi).

 

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