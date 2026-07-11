Bukan Jorge Martin atau Bezzecchi, Marc Marquez Ungkap Rival Terbesarnya untuk Juara MotoGP 2026

Bukan Jorge Martin atau Bezzecchi, Marc Marquez Ungkap Rival Terbesarnya untuk Juara MotoGP 2026 (Instagram/@ducaticourse)

SACHSENRING - Pembalap Ducati Lenova, Marc Marquez, mengungkapkan "rival" terbesar bagi dirinya untuk meraih gelar juara MotoGP 2026. Rival tersebut bukanlah Marco Bezzecchi maupun Jorge Martin.

1. Rival Terbesar Marc Marquez

Hal itu diungkapkan Marc Marquez jelang MotoGP Jerman 2026. Pembalap asal Spanyo itu lebih mengkhawatirkan kondisi fisiknya dibandingkan performa para rivalnya.

“Rival terbesar saya, atau yang paling saya khawatirkan, adalah kondisi fisik saya,” katanya di Sachsenring, melansir Crash, Sabtu (11/7/2026).

“Yang lainnya tidak saya pedulikan. Memang benar mereka sangat cepat, tetapi ini adalah lawan utama saya: untuk terus meningkatkan level saya di balapan berikutnya,” tuturnya.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

Diketahui, harapan pembalap berjuluk The Baby Alien itu untuk meraih gelar juara MotoGP 2026 sempat memudar. Hal itu setelah dirinya tertinggal hingga 102 poin pada awal musim lantaran cedera.

Namun sejak menang di Hungaria, Marc Marquez telah memanfaatkan kesialan mantan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi untuk memperkecil selisih menjadi 40 poin menjelang Grand Prix Jerman akhir pekan ini.

Kini, hanya 63 poin yang memisahkan delapan pembalap teratas di klasemen saat ini.

Diketahui, Marquez telah memenangkan Grand Prix Jerman sembilan kali dalam karier MotoGP-nya.