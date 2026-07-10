Kisah Kayla Yaakov, Pembalap Muda Cantik yang Tunggangi Motor Ducati Milik Marc Marquez

JAKARTA - Pembalap muda cantik, Kayla Yaakov, menunggangi motor Ducati milik Marc Marquez. Begini kisahnya!

1. Pembalap Muda Cantik Jajal Motor Ducati Marc Marquez

Kayla Yaakov merupakan pembalap wanita asal Amerika Serikat yang masih berusia 19 tahun. Ia ikut kejuaraan Supersport dari MotoAmerica dengan menggunggangi motor Ducati.

Yaakov pun berhasil menorehkan presatasi yakni meraih podium di kelas Supersport, termasuk seri Daytona 200, yang merupakan salah satu ajang bersejarah.

Pada seri Daytona 200 Maret, ia berhasil menjadi juara 3. Ia berhasil menggungguli mantan pembalap MotoGP, Darryn Binder, yang baru saja pindah ke kelas Supersport MotoAmerica.

Pembalap muda cantik Kayla Yaakov tunggangi motor Ducati Marc Marquez (Instagram/@kayla_yaakov)

Melansir GP One, Jumat (10/7/2026), Yaakov merupakan salah satu figur paling representatif dari proyek Ducati di Amerika Serikat, pasar yang semakin penting terutama seiring kedatangan Liberty Media sebagai pengelola MotoGP.

Ducati pun mengizinkan Kayla Yaakov mencoba motor GP26 milik Marc Marquez. Uji coba Kayla Yaakov di Misano merupakan penghargaan dari Ducati atas perkembangan yang ditunjukkan oleh pembalap muda asal Amerika Serikat ini, sekaligus sebagai pengalaman pertamanya mengendarai motor MotoGP sungguhan. Ini bukanlah uji coba pengembangan resmi maupun evaluasi dalam konteks kejuaraan dunia.

Waktu putaran maupun detail teknis dari sesi tersebut tidak diungkapkan. Acara ini disajikan sebagai pengalaman istimewa, bukan sebagai sesi perbandingan dengan penguji atau pembalap resmi.