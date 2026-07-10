Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Kayla Yaakov, Pembalap Muda Cantik yang Tunggangi Motor Ducati Milik Marc Marquez

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |17:09 WIB
Kisah Kayla Yaakov, Pembalap Muda Cantik yang Tunggangi Motor Ducati Milik Marc Marquez
Kisah Kayla Yaakov, Pembalap Muda Cantik yang Tunggangi Motor Ducati Milik Marc Marquez (Instagram/@kayla_yaakov)
A
A
A

JAKARTA - Pembalap muda cantik, Kayla Yaakov, menunggangi motor Ducati milik Marc Marquez. Begini kisahnya!

1. Pembalap Muda Cantik Jajal Motor Ducati Marc Marquez 

Kayla Yaakov merupakan pembalap wanita asal Amerika Serikat yang masih berusia 19 tahun. Ia ikut kejuaraan Supersport dari MotoAmerica dengan menggunggangi motor Ducati. 

Yaakov pun berhasil menorehkan presatasi yakni meraih podium di kelas Supersport, termasuk seri Daytona 200, yang merupakan salah satu ajang bersejarah.

Pada seri Daytona 200 Maret, ia berhasil menjadi juara 3. Ia berhasil menggungguli mantan pembalap MotoGP, Darryn Binder, yang baru saja pindah ke kelas Supersport MotoAmerica. 

Pembalap muda cantik Kayla Yaakov tunggangi motor Ducati Marc Marquez (Instagram/@kayla_yaakov)
Pembalap muda cantik Kayla Yaakov tunggangi motor Ducati Marc Marquez (Instagram/@kayla_yaakov)

Melansir GP One, Jumat (10/7/2026), Yaakov merupakan salah satu figur paling representatif dari proyek Ducati di Amerika Serikat, pasar yang semakin penting terutama seiring kedatangan Liberty Media sebagai pengelola MotoGP.

Ducati pun mengizinkan Kayla Yaakov mencoba motor GP26 milik Marc Marquez. Uji coba Kayla Yaakov di Misano merupakan penghargaan dari Ducati atas perkembangan yang ditunjukkan oleh pembalap muda asal Amerika Serikat ini, sekaligus sebagai pengalaman pertamanya mengendarai motor MotoGP sungguhan. Ini bukanlah uji coba pengembangan resmi maupun evaluasi dalam konteks kejuaraan dunia.

Waktu putaran maupun detail teknis dari sesi tersebut tidak diungkapkan. Acara ini disajikan sebagai pengalaman istimewa, bukan sebagai sesi perbandingan dengan penguji atau pembalap resmi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kayla Yaakov Marc Marquez Ducati
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/38/3229312//francesco_bagnaia-EJSv_large.jpg
Ogah Beri Jalan Pintas, Francesco Bagnaia Siap Jegal Marc Marquez di MotoGP Jerman 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/38/3229262//marc_marquez-8erf_large.jpg
Kebugaran Fisik Bakal Hambat Marc Marquez dalam Perburuan Gelar Juara MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/38/3229113//simak_jadwal_motogp_2026_hari_ini-0hCc_large.jpg
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Langsung Kuasai Sesi Latihan Seri Jerman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/38/3229111//pedro_acosta_tak_merasa_tertekan_bakal_jadi_rekan_setim_marc_marquez_mulai_motogp_2027-KOWV_large.jpg
Pedro Acosta Tak Merasa Tertekan Bakal Jadi Rekan Setim Marc Marquez Mulai MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/38/3229108//marc_marquez_mengakui_bakal_tersiksa_di_motogp_jerman_2026-TsnI_large.jpg
Marc Marquez Akui Bakal Tersiksa di MotoGP Jerman 2026 tapi Optimistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/38/3229119//marc_marquez-9vi5_large.jpg
Tahu Betul Sirkuit Sachsenring, Marc Marquez Bidik Podium Tertinggi di MotoGP Jerman 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement