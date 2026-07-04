Viral Pemain Timnas Voli Putra Main Tarkam Usai Juara AVC Cup 2026

JAKARTA - Sejumlah pemain timnas voli putra Indonesia yang berlaga di AVC Men's Cup 2026 di India ikut serta dalam pertandingan antar kampung (tarkam). Turnamen tarkam itu diketahui digelar di Wonogiri, Jawa Tengah.

Diketahui, pada AVC Men's Cup 2026 Juni lalu, timnas voli putra Indonesia keluar sebagai juara. Ini merupakan pertama kalinya timnas voli putra Indonesia menjadi juara pada ajang tersebut.

1. Main Tarkam

Usai mengharumkan nama bangsa di level internasional, para pemain tersebut tampak ikut main tarkam. Berdasarkan penelusuran Okezone, Sabtu (4/7/2026), Rama Faza, Putra Bagus, Hendra Kurniawan, Jasen Natanael.

Bahkan tampak pula Boy Arnez Arabi. Pada AVC Men's Cup 2026, ia menyabet gelar individu. Ia mendapatkan gelar Most Valueable Player dan Best Outside Hitter.

Kehadiran pemain timnas itu menyita perhatian penonton. Tampak penonton memadati tribun lapangan.

Para pemain itu menampilkan permainan terbaik mereka. Ini menjadi berharga bagi penonton yang bisa menyaksikan langsung kemampuan pemain timnas.