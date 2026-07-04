Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Viral Pemain Timnas Voli Putra Main Tarkam Usai Juara AVC Cup 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |13:27 WIB
Viral Pemain Timnas Voli Putra Main Tarkam Usai Juara AVC Cup 2026
Viral Pemain Timnas Voli Putra Main Tarkam Usai Juara AVC Cup 2026 (Ilustrasi/Instagram/@avcvolley)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pemain timnas voli putra Indonesia yang berlaga di AVC Men's Cup 2026 di India ikut serta dalam pertandingan antar kampung (tarkam). Turnamen tarkam itu diketahui digelar di Wonogiri, Jawa Tengah. 

Diketahui, pada AVC Men's Cup 2026 Juni lalu, timnas voli putra Indonesia keluar sebagai juara. Ini merupakan pertama kalinya timnas voli putra Indonesia menjadi juara pada ajang tersebut. 

1. Main Tarkam

Usai mengharumkan nama bangsa di level internasional, para pemain tersebut tampak ikut main tarkam. Berdasarkan penelusuran Okezone, Sabtu (4/7/2026), Rama Faza, Putra Bagus, Hendra Kurniawan, Jasen Natanael. 

Bahkan tampak pula Boy Arnez Arabi. Pada AVC Men's Cup 2026, ia menyabet gelar individu. Ia mendapatkan gelar Most Valueable Player dan Best Outside Hitter. 

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/avcvolley)

Kehadiran pemain timnas itu menyita perhatian penonton. Tampak penonton memadati tribun lapangan. 

Para pemain itu menampilkan permainan terbaik mereka. Ini menjadi berharga bagi penonton yang bisa menyaksikan langsung kemampuan pemain timnas. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/43/3228050//megawati_hangestri-tVWk_large.jpg
Lepas dari Angka Keramat, Megawati Hangestri Resmi Kenakan Nomor Punggung 88 di Hyundai Hillstate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/65/3227985//boy_arnez-Bmf3_large.jpg
Ini Pendidikan Boy Arnez, Atlet Voli yang Sabet Gelar MVP AVC Mens Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/43/3227941//timnas_voli_putri_indonesia_u_18-absV_large.jpg
Gilas Iran 3-0 di AVC U-18 2026, Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Jaga Peluang Lolos Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/43/3227726//timnas_voli_putri_indonesia_u_18_vs_jepang-I6iz_large.jpg
Respons Tim Pelatih Usai Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Tumbang dari Jepang di AVC Championship 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/43/3227633//timnas_voli_putra_indonesia-NwKI_large.jpg
Kapan Timnas Voli Putra Indonesia Main di SEA V League 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/43/3227561//boy_arnez-hfZq_large.jpg
Kisah Unik Boy Arnez, Pevoli Indonesia Pertama yang Sukses Raih 4 MVP Bergengsi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement