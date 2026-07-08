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Ubed Debut di Turnamen Super 750, Siap Bikin Kejutan di Japan Open 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |16:11 WIB
Ubed Debut di Turnamen Super 750, Siap Bikin Kejutan di Japan Open 2026
Ubed Debut di Turnamen Super 750, Siap Bikin Kejutan di Japan Open 2026 (Cikal Bintang)
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JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, siap menjalani debut di turnamen BWF World Tour Super 750 pada ajang Japan Open 2026. Ini merupakan kali pertama bagi Zaki Ubaidillah bermain di turnamen Super 750, setelah dirinya lolos ke babak utama pada saat-saat terakhir.

1. Debut di Turnamen Super 750

Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- mendapatkan tempat di main draw setelah statusnya naik dari reserve player. Kesempatan itu datang menyusul mundurnya wakil Kanada, Victor Lai, dari turnamen.

Pemain binaan PB Djarum tersebut mengaku bersyukur akhirnya bisa tampil di Japan Open 2026. Dia menyebut kondisi fisiknya terus mengalami peningkatan setelah menjalani program latihan bersama tim pelatih.

"Alhamdulillah kondisi fisik udah mulai meningkat sih kalau dilihat. Kemarin ada tambahan sedikit-sedikit sama pelatih fisik juga," kata Ubed kepada awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (8/7/2026).

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah (Cikal Bintang)
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah (Cikal Bintang)

Peraih gelar Thailand Masters 2026 itu mengaku sempat tidak terlalu berharap bisa masuk ke babak utama. Pasalnya, pengalaman serupa pernah dialaminya di Indonesia Open 2026, tetapi saat itu gagal mendapatkan tempat di main draw.

"Ya kalau waktu itu udah kejadian juga pas Indonesia Open, ya mungkin itu belum rezeki juga. Ya pas apalagi di Jepang ini reserve 1 kan kemarin, ya berharap bisa masuk sih. Alhamdulillah kemarin last minute bisa masuk ke main draw, dan bisa main di Jepang Open," ujar Ubed.

2. Persiapan Matang

Meski kepastian tampil baru didapat menjelang turnamen dimulai, Ubed mengungkapkan sudah mempersiapkannya sejak awal. Ia tetap menjalani program latihan secara maksimal sambil menunggu perkembangan daftar peserta.

Tantangan berat langsung menanti Ubed pada babak 32 besar. Dia dijadwalkan menghadapi tunggal putra Denmark, Rasmus Gemke, yang memiliki pengalaman panjang di level elite dunia.

"Ya lawan Rasmus Gemke pertama besok, mungkin saya belum pernah ketemu. Tapi pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar cara permainannya dia bisa ngendalikan semua permainannya dia sih," imbuh pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Jawa Timur, itu.

 

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