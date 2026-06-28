Lewis Hamilton Tersentuh Lihat Neymar Jr Tiru Unggahannya

Lewis Hamilton merasa tersentuh melihat Neymar Jr meniru kalimat dalam unggahannya di media sosial (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

SPIELBERG – Lewis Hamilton mengaku tersentuh dengan cara Neymar Jr meniru unggahannya usai tampil di Piala Dunia 2026. Apalagi, itu membantu menyebarkan energi positif buat semua orang.

Hamilton menulis, ‘Ingat siapa dirimu,’ di akun Instagram miliknya @lewishamilton dua pekan silam. Hal itu diungkapkan usai memenangi F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 dua pekan lalu.

Itu adalah kemenangan pertama Hamilton bersama Scuderia Ferrari sejak datang pada F1 2025. Pria asal Inggris tersebut sempat diragukan kemampuannya karena hasil-hasil buruk musim lalu.

1. Tersentuh

Kalimat serupa diunggah Neymar Jr usai kembali berkostum Timnas Brasil setelah terakhir kali hampir tiga tahun silam. Lebih spesial lagi, ia mencatatkan comeback itu di ajang sekelas Piala Dunia.

Hamilton pun tersentuh dengan cara Neymar merayakan comeback ke Timnas Brasil. Ia mengaku memiliki hubungan yang cukup akrab dengan mantan penggawa Barcelona tersebut.

“Kami sering berkirim pesan. Saya sangat bersyukur dengan pertemanan saya dengan Neymar,” kata Hamilton, dikutip dari Crash, Minggu (28/6/2026).