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PSSI Pers Gelar Water Break, Satukan Optimisme demi Gelar Piala AFF Perdana bagi Timnas Indonesia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |21:59 WIB
PSSI Pers Gelar Water Break, Satukan Optimisme demi Gelar Piala AFF Perdana bagi Timnas Indonesia!
PSSI Pers gelar water break jelang Timnas Indonesia main di Piala AFF 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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TIM Nasional (Timnas) Indonesia siap mencetak sejarah di ajang Piala AFF atau ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menjadi juara untuk pertama kali. Demi menggaungkan semangat Timnas Indonesia jelang turnamen dua tahunan itu, PSSI Pers menggelar forum diskusi Water Break bertema "Menjemput Gelar Pertama Indonesia" 

Kegiatan tersebut berlangsung di N Brand Experience Center, SCBD, Jakarta, Jumat (3/7/2026). Forum yang mempertemukan unsur federasi, pemain Timnas Indonesia, dan pengamat sepakbola ini menjadi wadah membahas kesiapan Timnas Indonesia sekaligus membangun optimisme bersama dalam menyongsong target meraih gelar Piala AFF 2026.

Suasana diskusi water break yang diinisiasi PSSI Pers. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Suasana diskusi water break yang diinisiasi PSSI Pers. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

1. PSSI Siapkan Timnas Indonesia Secara Maksimal

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan timnya telah mempersiapkan turnamen tersebut secara menyeluruh. Hal itu mulai dari rencana pemusatan latihan Timnas Indonesia, pemilihan pemain, hingga pemenuhan seluruh kebutuhan selama persiapan.

"Sampai saat ini negara kita belum pernah merasakan indahnya euforia menjadi juara Piala AFF di level senior. Karena itu, menurut saya momentum tahun 2026 ini sangat tepat," kata Sumardji.

Pria berkacamata itu mengatakan pemusatan latihan Timnas Indonesia akan dimulai di Bali mulai 5 Juli 2026 sampai turnamen berlangsung dengan dua tahap seleksi. Dari sekitar 46 pemain yang masuk pemantauan, nantinya akan dipilih sekira 24 hingga 26 nama terbaik.

"Saya optimistis pada Piala AFF 2026 nanti, kita bisa meraih apa yang menjadi cita-cita, keinginan, dan harapan seluruh masyarakat Indonesia," kata Sumardji.

 

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