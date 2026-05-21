Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Masuk Tim Terbaik Pekan 34 Liga Jerman 2025-2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |02:05 WIB
Kevin Diks masuk tim terbaik pekan 34 Bundesliga 2025-2026. (Foto: Instagram/@kevindiks2)
PEMAIN Timnas Indonesia, Kevin Diks, masuk tim terbaik pekan terakhir Liga Jerman 2025-2026 versi media lokal. Kevin Diks sejajar dengan bek top Liga Jerman lainnya seperti Tom Bischof (Bayern Munich).

1. Kevin Diks Cetak Gol Indah

Kevin Diks masuk tim terbaik pekan 34 Liga Jerman setelah tampil impresif dalam kemenangan Borussia Monchengladbach atas Hoffenheim (4-0). Laga itu digelar di Borussia Park, Monchengladbach, Jerman pada Sabtu 16 Mei 2026.

Kevin Diks masuk tim terbaik pekan 34 Bundesliga 2025-2026 versi bulinews.

Dalam pertandingan itu, Kevin Diks tampil tak tergantikan dan menyumbang satu gol pada menit 80. Gol tersebut tercipta setelah Kevin Diks melepaskan tembakan dari jarak 25 meter ke gawang Hoffenheim.

Sementara itu, tiga gol lainnya dicetak Hugo Bolin (13'), Haris Tabakovic (22'), dan Robin Hack (90+1'). Kemenangan manis ini membuat Borussia Monchengladbach finis di posisi 12 klasemen akhir Liga Jerman 2025-2026.

Hasil ini bertambah manis bagi Kevin Diks. Ia dinobatkan sebagai salah satu bek terbaik di pekan terakhir Liga Jerman. Media Jerman, Bulinews, memuji performa apik dari bek berusia 29 tahun tersebut.

"(Kevin Diks) menunjukkan performa yang dominan sebagai bek tengah, mencetak gol kelimanya musim ini, menyelesaikan 93 persen umpannya, dan memenangkan empat dari lima duelnya," tulis Bulinews.

 

