Kisah Persiapan Akhir Saint Kitts and Nevis: Misi The Sugar Boyz Redam Agresivitas Timnas Indonesia di SUGBK

JAKARTA – Tim nasional (Timnas) Saint Kitts and Nevis tidak ingin sekadar menjadi pelengkap dalam ajang FIFA Series 2026 di Jakarta. Skuad berjuluk The Sugar Boyz tersebut kini tengah mematangkan persiapan terakhir guna menunjukkan kualitas sepak bola mereka saat menantang Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 27 Maret 2026 malam WIB.

Sesi latihan pamungkas ini digelar di Lapangan A SUGBK, Senayan, pada Kamis (26/3/2026) mulai pukul 18.00 WIB. Berdasarkan pantauan di lokasi, anak asuh Marcelo Serrano tersebut memulai rangkaian latihan dengan suasana yang cukup rileks, di mana para pemain tampak melakukan menu operan-operan pendek antarrekan setim untuk menjaga sentuhan bola.

1. Latihan Tertutup

Meski diawali dengan tensi yang santai, tim kepelatihan Saint Kitts and Nevis terlihat sangat serius dalam menyiapkan berbagai alat peraga latihan guna mengasah taktik tertentu. Namun, strategi yang disiapkan Serrano tampaknya cukup rahasia, mengingat pihak media hanya diberikan waktu selama 15 menit untuk meliput jalannya latihan tersebut sebelum dinyatakan tertutup.

Pelatih Timnas Saint Kitts and Nevis, Marcelo Serrano mengatakan timnya sudah siap sepenuhnya untuk melawan Timnas Indonesia. Jadi, dia berharap para pemain bisa tampil tanpa beban dalam laga nanti.

Kepercayaan diri sang pelatih muncul karena kondisi kebugaran pemainnya sedang berada di titik tertinggi setelah menempuh perjalanan jauh ke Asia.