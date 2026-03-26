Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Persiapan Akhir Saint Kitts and Nevis: Misi The Sugar Boyz Redam Agresivitas Timnas Indonesia di SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |22:37 WIB
Sesi latihan Timnas Saint Kitts and Nevis jelang lawan Timnas Indonesia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim nasional (Timnas) Saint Kitts and Nevis tidak ingin sekadar menjadi pelengkap dalam ajang FIFA Series 2026 di Jakarta. Skuad berjuluk The Sugar Boyz tersebut kini tengah mematangkan persiapan terakhir guna menunjukkan kualitas sepak bola mereka saat menantang Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 27 Maret 2026 malam WIB.

Sesi latihan pamungkas ini digelar di Lapangan A SUGBK, Senayan, pada Kamis (26/3/2026) mulai pukul 18.00 WIB. Berdasarkan pantauan di lokasi, anak asuh Marcelo Serrano tersebut memulai rangkaian latihan dengan suasana yang cukup rileks, di mana para pemain tampak melakukan menu operan-operan pendek antarrekan setim untuk menjaga sentuhan bola.

1. Latihan Tertutup

Meski diawali dengan tensi yang santai, tim kepelatihan Saint Kitts and Nevis terlihat sangat serius dalam menyiapkan berbagai alat peraga latihan guna mengasah taktik tertentu. Namun, strategi yang disiapkan Serrano tampaknya cukup rahasia, mengingat pihak media hanya diberikan waktu selama 15 menit untuk meliput jalannya latihan tersebut sebelum dinyatakan tertutup.

Pelatih Timnas Saint Kitts and Nevis, Marcelo Serrano mengatakan timnya sudah siap sepenuhnya untuk melawan Timnas Indonesia. Jadi, dia berharap para pemain bisa tampil tanpa beban dalam laga nanti.

Pelatih Timnas Saint Kitts and Nevis, Marcelo Serrano. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Kepercayaan diri sang pelatih muncul karena kondisi kebugaran pemainnya sedang berada di titik tertinggi setelah menempuh perjalanan jauh ke Asia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement