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Respons Erick Thohir Setelah Komisi X DPR Setujui Proses Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |21:38 WIB
Respons Erick Thohir Setelah Komisi X DPR Setujui Proses Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery
Erick Thohir apresiasi Komisi X DPR yang menyetujui proses naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery. (Foto: Kemenpora)
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KETUA Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang secara resmi menyetujui rekomendasi kewarganegaraan bagi dua calon pemain naturalisasi, yakni Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Keputusan ini diambil setelah Komisi X DPR RI melakukan rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).

Rapat Kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut didampingi anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani Sungkono.

Mitchell Baker (kiri) dan Luke Vickery Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia!
Mitchell Baker (kiri) dan Luke Vickery Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia!

1. DPR RI Bantu Usaha PSSI Naikkan Kualitas Timnas Indonesia

Erick Thohir menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran anggota DPR RI. Hal itu karena DPR RI sangat mendukung penuh langkah PSSI dalam meningkatkan kualitas Timnas Indonesia.

"Kami dari PSSI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, masukan, serta kepercayaan yang senantiasa diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI. Ini wujud nyata sinergi yang luar biasa antara pemerintah, wakil rakyat, dan federasi dalam membangun Timnas Indonesia yang lebih tangguh di kancah internasional," kata Erick Thohir dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Senin (15/6/2026).

"Kami sangat menghargai setiap catatan dari dewan dan akan terus menjaga amanah ini. Tidak hanya melalui naturalisasi yang selektif, tetapi juga dengan terus memperkuat pembibitan dan pembinaan pemain lokal jangka panjang," tambahnya.

 

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