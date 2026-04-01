Sumardji Beri Pesan ke John Herdman demi Buka Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2030

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |12:54 WIB
Sumardji Beri Pesan ke John Herdman demi Buka Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2030
John Herdman diminta meningkatkan chemistry Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
KETUA Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, memberikan catatan penting kepada pelatih John Herdman usai Timnas Indonesia finis sebagai runner-up FIFA Series 2026. Ia mengingatkan John Herdman untuk memperkuat chemistry antarpemain jika ingin membawa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2030

John Herdman telah melakoni debut sebagai pelatih Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Juru taktik asal Inggris itu menandai debutnya sangat positif dengan membawa skuad Garuda menang telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 27 Maret 2026.

Timnas Indonesia finis runner-up di FIFA Series 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Sayangnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Bulgaria di partai final FIFA Series 2026. Skuad Garuda selaku tuan rumah harus puas finis sebagai runner-up dalam turnamen mini yang mempertemukan empat negara dari konfederasi berbeda tersebut.

1. John Herdman Wajib Evaluasi Kelemahan Timnas Indonesia

Meski demikian, Sumardji menilai Timnas Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, secara keseluruhan, John Herdman tetap memiliki tugas mengevaluasi kekurangan dari skuad Garuda. 

“Saya kira peningkatannya cukup bagus ya. Namun, tentu dari semua itu kan perlu dievaluasi, hal-hal mana yang memang perlu untuk ditingkatkan kembali,” kata Sumardji kepada awak media.

Sumardji memberikan catatan kepada John Herdman mengenai chemistry. Menurutnya, pelatih asal Inggris itu harus segera menguatkan chemistry antarpemain, karena faktor tersebut dipercaya sebagai fondasi utama untuk Timnas Indonesia menuntaskan misi lolos ke Piala Dunia 2030. 

 

