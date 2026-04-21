Penyebab Eks Pemain AC Milan Prediksi Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia Suatu Hari Nanti

LEGENDA Timnas Jepang sekaligus mantan pemain AC Milan, Keisuke Honda, optimistis Timnas Indonesia berpeluang main di Piala Dunia. Keisuke Honda menilai, perkembangan sepakbola Indonesia, terkhusus tim nasional, menuju arah yang positif.

1. Keisuke Honda Perkuat DRX World Legends di Jakarta

Keisuke Honda hadir di Jakarta untuk melakoni laga Clash of Legends. Pertandingan itu mempertemukan Barcelona Legends versus DRX World Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 18 April 2026 malam WIB.

Keisuke Honda optimistis Timnas Indonesia lolos Piala Dunia suatu hari nanti. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Keisuke Honda tidak sendirian. Sejumlah legenda juga menghadiri pertandingan tersebut seperti Franck Ribery, Alessandro Del Piero, Ronaldo Nazario, Rivaldo, dan Vitor Baia.

Selain bermain, Keisuka Honda juga berbagi pandangannya mengenai sepakbola Indonesia. Mantan pemain CSKA Moskow itu menilai Timnas Indonesia menuju arah yang positif.

"Ya, jadi seperti yang Anda lihat, Anda (Timnas Indonesia) punya pemain baru. Saya pikir mereka punya pengalaman bagus dan mereka memberikan, Anda tahu, kemampuan baru kepada tim nasional Indonesia," kata Keisuke Honda kepada awak media, termasuk Okezone di SUGBK, Jakarta.