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HOME SPORTS MOTOGP

Finis Ketujuh di Belanda, Marc Marquez Menggila di MotoGP Jerman 2026?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |20:50 WIB
Finis Ketujuh di Belanda, Marc Marquez Menggila di MotoGP Jerman 2026?
Marc Marquez siap bangkit di MotoGP Jerman 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkap situasi buruk di MotoGP Belanda 2026. Namun, Marc Marquez menegaskan siap bangkit untuk seri selanjutnya di MotoGP Jerman 2026 yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Jerman.

1. Performa Marc Marquez Menurun di MotoGP Belanda 2026

Marc Marquez menelan hasil minor di MotoGP Belanda 2026. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tak mampu finis di zona lima besar dalam dua balapan di Sirkuit Assen, Assen, Belanda akhir pekan lalu.

Marc Marquez gagal tampil maksimal di MotoGP Belanda 2026. (Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez gagal tampil maksimal di MotoGP Belanda 2026. (Instagram/@ducaticorse)

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menyudahi balapan sprint di posisi keenam, kemudian harus puas finis di urutan ketujuh pada balapan utama. Hasil ini menjadi ironi setelah Marc Marquez berhasil menjuarai dua seri sebelumnya.

Marc Marquez mengatakan, ini merupakan situasi yang sulit untuknya. Ia harus menahan diri selama balapan sprint dan utama di Belanda.

"Saya tidak bisa menyalip. Saya tidak bisa mengendalikan situasi ini," kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Jumat (3/7/2026).

"Saya dalam mode aman. Di sirkuit ini Anda perlu merasakan, dan saya merasa tidak bisa mendorong lebih jauh lagi. Tahun lalu saya mampu bertahan dengan baik. Tahun ini, 'bertahan' berarti 'benar-benar bertahan'," sambung juara dunia tujuh kali kelas MotoGP tersebut.

 

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