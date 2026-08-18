Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026 Hari Ini, Selasa 18 Agustus 2026: Jonatan Christie Siap Tempur!

JADWAL wakil Indonesia di BWF World Championships 2026 yang berlangsung hari ini, Selasa (18/8/2026) sudah dirilis. Sebanyak lima wakil Indonesia akan turun demi mendapatkan tiket di babak selanjutnya.

1. Jonatan Christie Siap Tempur

Wakil pertama Indonesia yang turun adalah Jonatan Christie pada pukul 10.30 WIB. Unggulan ketiga ini akan bersua jagoan Jerman, Matthias Kicklitz. Sepanjang sejarah, ini merupakan pertemuan pertama kedua pebulu tangkis.

Jonatan Christie siap tempur di BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Jika tidak ada aral melintang, peluang Jonatan Christie lolos ke 32 besar Matthias Kicklitz terbuka lebar. Di babak-babak awal, Jonatan Christie belum akan menghadapi lawan berat.

Andai lolos ke 32 besar, Jonatan Christie hanya akan bersua wakil Singapura, Jason Teh. Baru di 16 besar, Jonatan Christie berpotensi bertemu jagoan Taiwan, Lin Chun-yi .

Secara rekor pertemuan, Jonatan Christie dan Lin Chun-yi berimbang. Dari enam pertemuan, hasilnya sama kuat, yakni sama-sama tiga kali saling mengalahkan.

2. Fajar/Fikri Unjuk Gigi

Di jam yang sama dengan Jonatan Christie, wakil Indonesia di nomor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan menantang wakil Prancis, Eloi Adam/Leo Rossi. Di atas kertas, Fajar/Fikri bisa memenangkan pertandingan.