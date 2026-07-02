Indonesia Resmi Jadi Tuan Rumah Asian Boxing U-19 & U-23 Championships 2026

JAKARTA - Ibu kota Jakarta bersiap menjadi pusat perhatian pencinta adu tinju setelah Indonesia resmi dipercaya untuk menggelar ajang bergengsi Asian Boxing U-19 & U-23 Championships 2026. Turnamen skala internasional yang mempertemukan talenta-talenta muda terbaik di kawasan Asia ini dijadwalkan bakal berlangsung ketat mulai 3 hingga 16 Juli 2026.

Pengurus Besar Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERBATI) memastikan ajang ini akan mempertemukan ratusan petinju muda terbaik dari berbagai negara Asia. Penunjukan tersebut menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga tinju nasional.

1. Penguatan Posisi Indonesia

Sebagai organisasi yang menaungi olahraga tinju Indonesia dan berafiliasi dengan World Boxing, PERBATI menilai kesempatan ini memiliki arti besar. Kejuaraan tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia di kancah olahraga internasional.

Asian Boxing merupakan konfederasi kontinental pertama di bawah naungan World Boxing yang mendapat pengakuan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). Organisasi tersebut berkomitmen membangun ekosistem tinju yang transparan, bersih, dan berorientasi pada prestasi Olimpiade.

Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026. (Foto: PERBATI)

"Kepercayaan dari Asian Boxing ini adalah validasi besar bagi PERBATI dan ekosistem olahraga kita. Kami tidak hanya berkomitmen menyelenggarakan turnamen yang kompetitif secara teknis, tetapi juga menghadirkan standar transparansi dan sportivitas tertinggi di bawah naungan World Boxing dan Asian Boxing," ujar Ketua Umum PERBATI, Ray Zulham Farras Nugraha, dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2026).

Penyelenggaraan kejuaraan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta. Salah satunya melalui dukungan kelistrikan yang dihadirkan PLN untuk memastikan kelancaran pertandingan.