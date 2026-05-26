Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Merasa Dicurangi, Petinju Rico Verhoeven Buka Suara Usai Lihat Nilai Juri dalam Kekalahan Kontroversial dari Oleksandr Usyk

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |02:01 WIB
Merasa Dicurangi, Petinju Rico Verhoeven Buka Suara Usai Lihat Nilai Juri dalam Kekalahan Kontroversial dari Oleksandr Usyk
Duel Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven. (Foto: Instagram/ringmagazine)
A
A
A

BINTANG kickboxing dunia, Rico Verhoeven, yang baru menjalani laga tinju profesional keduanya, nyaris menciptakan kejutan terbesar dalam sejarah olahraga ini saat berhadapan dengan salah satu petinju terbaik generasi sekarang, yakni Oleksandr Usyk. Namun, nyatanya Verhoeven kalah dan ia pun merasa hasil itu tak adil karena diduga ada kecurangan dalam duelnya tersebut.

Ya, potensi kemenangan bersejarah Verhoeven buyar di ronde ke-11. Wasit Mark Lyson secara kontroversial menghentikan pertandingan tepat setelah bel tanda ronde berakhir berbunyi, sebuah keputusan yang langsung memicu kecaman luas karena Verhoeven dinilai masih sangat mampu melanjutkan pertarungan.

1. Bukti Keunggulan di Atas Kertas

Keputusan wasit langsung memicu amarah dari berbagai tokoh olahraga baku hantam. Jurnalis senior Ariel Helwani menyebut penghentian tersebut sebagai sebuah penghinaan, sementara Jake Paul lewat media sosialnya secara blak-blakan menyebut Verhoeven telah dirampok kemenangannya setelah mendominasi jalannya laga.

Kekecewaan Verhoeven kian mendalam setelah lembar penilaian resmi dari ketiga juri) bocor ke publik. Melalui akun Instagram pribadinya, petarung asal Belanda tersebut mengunggah foto papan skor tersebut yang menunjukkan posisi yang sangat ketat.

Dalam papan skor yang bocor, dua juri memberikan nilai imbang 95-95, sementara satu juri lainnya, Pasquale Procopio, justru menempatkan Verhoeven unggul 96-94.

Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven. (Foto: Instagram/ricoverhoeven)
Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven. (Foto: Instagram/ricoverhoeven)

"Singkirkan emosi. Baca kartu penilaiannya. Tersisa satu detik saja menuju ronde ke-12 dan terakhir. Kita terus melangkah maju dan ke atas! Hormat saya untuk Usyk, sebuah kehormatan bisa berbagi ring denganmu. Mari kita lakukan tanding ulang!" jelas Verhoeven, dikutip dari Give Me Sport, Selasa (26/5/2026).

Di akhir pernyataan ringkasnya tersebut, Verhoeven juga menandai akun Turki Al-Sheikh, salah satu tokoh kunci di Zuffa Boxing, sebagai sinyal kuat permintaan laga ulang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/40/3219844/daud_yordan-Ueoh_large.jpg
Kisah Unik Presiden Prabowo Ajak Duel Petinju Daud Yordan di Gedung Parlemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/43/3211222/clifford_etienne_vs_mike_tyson-QCV9_large.jpg
Kisah Tragis Petinju Clifford Etienne, Hancur di Tangan Mike Tyson hingga Vonis Penjara 105 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/43/3203374/duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_digelar_pada_19_september_2026_mannypacquiao-bFk4_large.jpg
Laga Floyd Mayweather Jr vs Manny Pacquiao Digelar 19 September 2026, Main di Venue Seharga Rp38 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/43/3202125/mike_tyson-P8nC_large.jpg
Tensi Memanas! Mike Tyson dan Floyd Mayweather Saling Lempar Ancaman Jelang Duel di Kongo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/43/3202019/mike_tyson_berpotensi_kalah_dari_floyd_mayweather_jr_miketyson-zTOE_large.jpg
Floyd Mayweather Jr Pukul KO Legenda Tinju Mike Tyson pada 25 April 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/43/3199471/indonesia_dipercaya_menjadi_tuan_rumah_kejuaraan_tinju_asia_u_19_dan_u_23_2026-ytzg_large.jpeg
Indonesia Dipercaya Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement