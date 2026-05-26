Merasa Dicurangi, Petinju Rico Verhoeven Buka Suara Usai Lihat Nilai Juri dalam Kekalahan Kontroversial dari Oleksandr Usyk

BINTANG kickboxing dunia, Rico Verhoeven, yang baru menjalani laga tinju profesional keduanya, nyaris menciptakan kejutan terbesar dalam sejarah olahraga ini saat berhadapan dengan salah satu petinju terbaik generasi sekarang, yakni Oleksandr Usyk. Namun, nyatanya Verhoeven kalah dan ia pun merasa hasil itu tak adil karena diduga ada kecurangan dalam duelnya tersebut.

Ya, potensi kemenangan bersejarah Verhoeven buyar di ronde ke-11. Wasit Mark Lyson secara kontroversial menghentikan pertandingan tepat setelah bel tanda ronde berakhir berbunyi, sebuah keputusan yang langsung memicu kecaman luas karena Verhoeven dinilai masih sangat mampu melanjutkan pertarungan.

1. Bukti Keunggulan di Atas Kertas

Keputusan wasit langsung memicu amarah dari berbagai tokoh olahraga baku hantam. Jurnalis senior Ariel Helwani menyebut penghentian tersebut sebagai sebuah penghinaan, sementara Jake Paul lewat media sosialnya secara blak-blakan menyebut Verhoeven telah dirampok kemenangannya setelah mendominasi jalannya laga.

Kekecewaan Verhoeven kian mendalam setelah lembar penilaian resmi dari ketiga juri) bocor ke publik. Melalui akun Instagram pribadinya, petarung asal Belanda tersebut mengunggah foto papan skor tersebut yang menunjukkan posisi yang sangat ketat.

Dalam papan skor yang bocor, dua juri memberikan nilai imbang 95-95, sementara satu juri lainnya, Pasquale Procopio, justru menempatkan Verhoeven unggul 96-94.

"Singkirkan emosi. Baca kartu penilaiannya. Tersisa satu detik saja menuju ronde ke-12 dan terakhir. Kita terus melangkah maju dan ke atas! Hormat saya untuk Usyk, sebuah kehormatan bisa berbagi ring denganmu. Mari kita lakukan tanding ulang!" jelas Verhoeven, dikutip dari Give Me Sport, Selasa (26/5/2026).

Di akhir pernyataan ringkasnya tersebut, Verhoeven juga menandai akun Turki Al-Sheikh, salah satu tokoh kunci di Zuffa Boxing, sebagai sinyal kuat permintaan laga ulang.