Prediksi Legenda Tinju Mike Tyson Jelang Duel Tyson Fury vs Anthony Joshua

LEGENDA hidup tinju dunia, Mike Tyson tampaknya ikut menantikan duel akbar antara Tyson Fury vs Anthony Joshua. Menariknya, Tyson ternyata menjagokan Fury untuk menang dalam pertarungan tinju yang akan tampil di Madison Square Garden, New York pada November 2026 mendatang.

Wacana duel ini sebenarnya sudah dinantikan para penggemar sejak satu dekade lalu, tepatnya pada 2016 saat keduanya berada di puncak kejayaan. Kendati kini performa mereka sudah melewati masa emasnya setelah sama-sama dua kali dikalahkan Oleksandr Usyk, daya tarik laga ini tetap luar biasa besar.

Sebelum kesepakatan duel ini mengemuka, kedua petinju sempat naik ring bulan lalu untuk memanaskan mesin. Tyson Fury sukses menghentikan perlawanan petinju veteran Mariusz Wach pada ronde ketujuh di Thailand.

Namun, penampilan The Gypsy King –julukan Tyson Fury– dalam laga tanpa siaran televisi tersebut dinilai memperlihatkan tanda-tanda penurunan fisik yang signifikan. Di sisi lain, Anthony Joshua justru tampil lebih mengkhawatirkan saat menghadapi Kristian Prenga dari Albania sehari berselang.

1. Analisis Mike Tyson

Meski sukses meraih kemenangan KO pada ronde kedua, Joshua sempat dua kali jatuh di kanvas pada ronde pembuka. Situasi ini langsung memicu tanda tanya besar di kalangan pengamat mengenai ketahanan dagu petinju asal Watford tersebut.

Oleksandr Usyk vs Tyson Fury (Foto: Instagram/@foot.format)

Terlepas dari performa yang kurang meyakinkan, AJ –sapaan akrab Anthony Joshua– dengan percaya diri langsung menantang Fury usai laga usai. Segala jalan kini tampaknya telah terbuka lebar bagi kedua rival abadi tersebut untuk menyelesaikan perseteruan panjang mereka di atas ring.

Melihat situasi tersebut, legenda tinju dunia Mike Tyson turut memberikan pandangannya yang tajam kepada The Ring. Ia percaya Tyson Fury lebih prima, namun ia juga menilai Joshua sangat berbahaya dengan pukulan-pukulan cepatnya.