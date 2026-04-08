Kisah Tragis Petinju Clifford Etienne, Hancur di Tangan Mike Tyson hingga Vonis Penjara 105 Tahun

KISAH tragis petinju Clifford Etienne yang kariernya hancur di tangan Mike Tyson hingga divonis penjara 105 tahun menarik untuk dibahas. Bila mengingat era 2000-an, dunia tinju sempat menaruh harapan besar pada sosok Clifford Etienne.

Petinju yang dijuluki The Black Rhino ini sempat digadang-gadang sebagai prospek cerah kelas berat, terutama setelah laga heroiknya melawan Francis Botha pada 2002. Namun, garis takdir Etienne berubah drastis setelah ia berhadapan dengan salah satu manusia paling berbahaya di bumi, Mike Tyson.

Pertarungan yang terjadi pada 2003 tersebut menjadi panggung terbesar sekaligus awal dari kehancuran karier Etienne. Meski saat itu Tyson dinilai sudah melewati masa jayanya, Iron Mike –julukan Tyson– hanya membutuhkan waktu 49 detik untuk merobohkan Etienne dengan sebuah pukulan kanan yang sangat telak.

Kekalahan memalukan dalam waktu singkat itu ternyata menjadi awal mula penurunan hidup Etienne, baik di dalam maupun di luar ring.

1. Vonis Seabad Penjara

Setelah kekalahan dari Tyson, performa Etienne merosot tajam dengan kekalahan beruntun dari Calvin Brock dan Nikolai Valuev pada 2005. Namun, badai sesungguhnya justru datang dari kehidupan pribadinya.

Clifford Etienne vs Mike Tyson. (Foto: Sports Illustrated)

Pada 11 Agustus 2005, Etienne ditangkap atas serangkaian tindak kriminal berat yang mencengangkan publik: perampokan bersenjata, penculikan, hingga percobaan pembunuhan terhadap seorang petugas polisi.

Akibat tindakan brutal tersebut, pengadilan awalnya menjatuhkan vonis fantastis selama 160 tahun penjara. Namun, hukuman tersebut kemudian disesuaikan menjadi 105 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.