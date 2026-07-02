Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pebiliar Indonesia Irwanto Bidik Babak Perempatfinal di IIO 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |08:32 WIB
Pebiliar Indonesia Irwanto Bidik Babak Perempatfinal di IIO 2026
Pebiliar andalan Indonesia, Irwanto. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hasrat besar untuk mengukir prestasi di panggung dunia tengah membakar semangat pebiliar asal Baubau, Sulawesi Tenggara, Irwanto. Atlet biliar andalan Indonesia ini mengaku sangat tertantang untuk menembus babak perempat final atau 8 besar dalam ajang bergengsi Indonesia International Open (IIO) 2026, meskipun ia menyadari betul bahwa peta persaingan tahun ini akan jauh lebih ketat dan sengit dibanding edisi sebelumnya.

Ajang biliar Indonesia International Open kembali digelar pada tahun ini. Turnamen itu akan berlangsung di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta Pusat pada 1-4 Juli 2026. Seperti edisi sebelumnya, turnamen ini akan diikuti oleh atlet-atlet biliar dari seluruh dunia.

1. Bertabur Bintang Dunia

Nama-nama seperti Jose Alberto (Spanyol), Jeff De Luna (Filipina), dan Mickey Krause (Denmark) akan turut serta dalam turnamen ini. Tak ketinggalan, atlet-atlet nasional seperti Irwanto, Silviana Lu, dan Albert Januarta akan meramaikan persaingan IIO 2026.

Secara total, ajang biliar kelas dunia ini akan diikuti oleh 128 atlet dari 21 negara. Mereka akan memperebutkan gelar juara dengan total hadiah 100.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp1,7 miliar.

Indonesia International Open 2026 Jadi Ajang Pembinaan dan Prestasi Biliar Dunia
Indonesia International Open 2026 Jadi Ajang Pembinaan dan Prestasi Biliar Dunia

Irwanto merupakan salah satu peserta yang akan bersaing di turnamen tersebut. Pebiliar klub Labewa itu mengungkapkan, ini merupakan keikutsertaan kedua kalinya di IIO.

"Kedua kali (ikut serta)," kata Irwanto kepada Okezone di PBC, iNews Tower, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (2/7/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/43/3227584/iio_2026_resmi_dimulai-AabG_large.jpg
IIO 2026 Dimulai, Hary Tanoesoedibjo Bakar Semangat Pebiliar Indonesia untuk Unjuk Gigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/43/3227559/iio_2026_resmi_dimulai-xFMO_large.jpg
IIO 2026 Resmi Digelar, Hary Tanoesoedibjo: POBSI Ingin Cetak Atlet Biliar Profesional Berkelas Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/43/3227383/pbc_indonesia_international_2026-A3vc_large.jpg
Saksikan Aksi Terbaik Atlet Biliar di Predator-PBC Indonesia International Open 2026, Live di RCTI+ & VISION+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/43/3225773/hidayat_batubara_pasang_target_tinggi_di_pon_xxii_2028_ntb_ntt-tPK5_large.jpg
Resmi Pimpin POBSI Sumut, Hidayat Batubara Pasang Target Tinggi di PON 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/43/3225704/syafril_nasution_berharap_pobsi_sumut_mampu_menambah_geliat_olahraga_biliar_di_provinsi_nya-WQU8_large.jpg
Hadiri Musprov POBSI Sumut, Ketua Harian Syafril Nasution: Bangun Olahraga Biliar Lebih Besar Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/43/3224230/hidayat_batubara_daftar_bakal_calon_ketua_pobsi_sumut-r3nD_large.jpg
Hidayat Batubara Daftar Bakal Calon Ketua POBSI Sumut
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement