Pebiliar Indonesia Irwanto Bidik Babak Perempatfinal di IIO 2026

JAKARTA - Hasrat besar untuk mengukir prestasi di panggung dunia tengah membakar semangat pebiliar asal Baubau, Sulawesi Tenggara, Irwanto. Atlet biliar andalan Indonesia ini mengaku sangat tertantang untuk menembus babak perempat final atau 8 besar dalam ajang bergengsi Indonesia International Open (IIO) 2026, meskipun ia menyadari betul bahwa peta persaingan tahun ini akan jauh lebih ketat dan sengit dibanding edisi sebelumnya.

Ajang biliar Indonesia International Open kembali digelar pada tahun ini. Turnamen itu akan berlangsung di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta Pusat pada 1-4 Juli 2026. Seperti edisi sebelumnya, turnamen ini akan diikuti oleh atlet-atlet biliar dari seluruh dunia.

1. Bertabur Bintang Dunia

Nama-nama seperti Jose Alberto (Spanyol), Jeff De Luna (Filipina), dan Mickey Krause (Denmark) akan turut serta dalam turnamen ini. Tak ketinggalan, atlet-atlet nasional seperti Irwanto, Silviana Lu, dan Albert Januarta akan meramaikan persaingan IIO 2026.

Secara total, ajang biliar kelas dunia ini akan diikuti oleh 128 atlet dari 21 negara. Mereka akan memperebutkan gelar juara dengan total hadiah 100.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp1,7 miliar.

Indonesia International Open 2026 Jadi Ajang Pembinaan dan Prestasi Biliar Dunia

Irwanto merupakan salah satu peserta yang akan bersaing di turnamen tersebut. Pebiliar klub Labewa itu mengungkapkan, ini merupakan keikutsertaan kedua kalinya di IIO.

"Kedua kali (ikut serta)," kata Irwanto kepada Okezone di PBC, iNews Tower, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (2/7/2026).