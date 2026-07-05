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Kata-Kata Pebiliar Carlo Biado Usai Juarai Indonesia International Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |07:39 WIB
Kata-Kata Pebiliar Carlo Biado Usai Juarai Indonesia International Open 2026
Kata-Kata Pebiliar Carlo Biado Usai Juarai Indonesia International Open 2026 (Aziz Indra)
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JAKARTA - Atlet biliar Filipina, Carlo Biado, begitu bahagia usai menjuarai Indonesia International Open (IIO) 2026. Prestasi tersebut berkat kerja keras dan konsistensi penampilannya sepanjang turnamen.

1. Paolo Gallito Juara

Dalam laga final, dia mengalahkan rekan senegaranya Paolo Gallito dengan poin 10-9. Laga tersebut tersebut berlangsung di Pro Billiard Center, iNews Tower, Jakarta, Sabtu (4/7/2027).

Carlo Biado mengatakan gelar juara ini membanggakan buatnya. Dia pun mengakui tidak mudah untuk mengalahkan Paolo Gallito dalam babak final.

"Saya sangat senang karena berhasil memenangkan turnamen ini. Menurut saya, saya juga cukup beruntung. Itulah sebabnya saya bisa memenangkan turnamen ini," kata Carlo Biado.

Ia mengatakan prestasi Indonesia International Open (IIO) 2026 menjadi modal apik untuk turnamen-turnamen lainnya. Namun, ia tetap berbenah diri agar lebih baik lagi ke depan.

"Turnamen ini, bagi saya, merupakan awal yang baik. Setelah turnamen ini, saya akan pergi ke Vietnam untuk mengikuti Kejuaraan Biliar Asia dan mempertahankan gelar yang saya raih tahun lalu," ucap Carlo.

 

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