Resmi Gabung Gresini Ducati, Dani Holgado Jadi Rookie Pertama di MotoGP 2027

PETA persaingan kelas utama untuk era baru mesin 850cc mulai terungkap. Pembalap muda berbakat asal Spanyol, Dani Holgado, resmi tercatat sebagai rookie pertama yang berhasil mengamankan tempat di grid start MotoGP 2027.

Pembalap berusia 21 tahun tersebut dipastikan naik kelas setelah mencapai kesepakatan dengan Gresini Ducati. Pengumuman resmi kepindahan Holgado ke kelas para raja dirilis oleh Gresini melalui akun media sosial mereka pada Kamis (2/7/2026).

“Breaking News: Dani Holgado naik ke MotoGP bersama Gresini mulai tahun 2027,” bunyi laporan dari akun Instagram resmi MotoGP, Kamis (2/7/2026).

Pada MotoGP 2027 nanti, Holgado akan menjadi bagian dari wajah baru lini pembalap Gresini Ducati. Ia dijadwalkan bakal bertandem dengan juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir, yang juga akan memperkuat tim satelit asal Italia tersebut.

1. Prestasi Holgado Menuju Kelas Utama

Sebelum menapaki Moto2, Holgado merupakan runner-up Moto3 musim 2024 di bawah David Alonso. Ia kemudian menyusul Alonso naik kelas ke Moto2 bersama tim Aspar pada musim lalu, di mana ia sukses memenangi dua balapan dan menyudahi musim di peringkat keenam.

Dani Holgado. (Foto: Instagram/daniholgado96)

Performa impresif kembali ditunjukkan Holgado pada awal musim ini. Keberhasilannya meraih sejumlah podium, termasuk kemenangan gemilang di GP Brasil, sempat mengantarkan dirinya memimpin puncak klasemen sementara Moto2.

Namun, konsistensi yang agak menurun di beberapa balapan terakhir membuat posisinya sedikit merosot. Saat ini, pembalap kelahiran Alicante tersebut bertengger di peringkat keenam pada klasemen sementara Moto2.