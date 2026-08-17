Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Davide Brivio Ungkap Fakta Mengejutkan soal Sekat di Garasi Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |04:33 WIB
Davide Brivio Ungkap Fakta Mengejutkan soal Sekat di Garasi Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo
Davide Brivio mengungkap fakta mengejutkan soal sekat di garasi Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

DAVIDE Brivio angkat bicara mengenai sekat yang dipasang di garasi tim pabrikan Yamaha untuk memisahkan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, pada MotoGP 2008. Ia menegaskan, partisi itu bukanlah ide dari salah satu pembalap.

Tim Fiat Yamaha bikin heboh di pertengahan musim MotoGP 2008. Pasalnya, tiba-tiba ada sekat di garasi. Mereka seakan memisahkan Rossi dengan Lorenzo yang memang rivalitasnya cukup panas.

1. Tegang

Kehadiran Lorenzo Jadi Motivasi Rossi untuk Juarai MotoGP 2008

Brivio mengakui, situasinya saat itu cukup tegang dan panas. Kepala pria asal Italia tersebut cukup pusing mengelola dua pembalap yang sama-sama punya ambisi jadi juara dunia.

“Lorenzo langsung naik ke tim pabrikan, seperti (Marc) Marquez, menjadi rekan setim Valentino sejak awal musim. Valentino memakai (ban) Bridgestone dan Lorenzo (memakai ban) Michelin, tetapi mereka ada dalam tim yang sama,” kata Brivio, mengutip dari Motosan, Senin (17/8/2026).

“Mengatur hal itu sungguh bikin sakit kepala. Faktanya, tim benar-benar terbagi dua, ada perpecahan internal karena informasi tidak bisa dibagi-bagi, jadi kami harus benar-benar berhati-hati,” imbuhnya.

Yamaha sebetulnya punya kerja sama dengan Michelin pada tahun itu. Tapi, di tengah jalan, Rossi memutuskan berpindah pemasok ban ke Bridgestone setelah melihat hasil bagus yang ditorehkan oleh pesaing terberatnya, Casey Stoner.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/38/3236515/jorge_martin_tak_lagi_bernafsu_mengejar_kemenangan_di_motogp_2026-hkWJ_large.jpg
Belajar dari 2024, Jorge Martin Tak Ngoyo Kejar Kemenangan demi Juara Dunia MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/38/3236514/motogp_qatar_2026_bisa_saja_digelar_di_negara_lain-Lox4_large.jpg
Tiru F1 GP Bahrain, MotoGP Qatar 2026 Mungkin Digelar di Negara Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/38/3236513/marc_marquez_tetaplah_calon_kuat_juara_dunia_motogp_2026_menurut_chicho_lorenzo-WvIw_large.jpg
Ayah Jorge Lorenzo Tetap Favoritkan Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026: Kalau Bukan Dia, Jorge Martin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/38/3236519/marc_marquez-gs8k_large.jpg
Carlo Penat Ungkap Alasan Marc Marquez Tak Tampil Beringas di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/38/3236439/andrea_iannone-JpWy_large.jpg
Andrea Iannone Kenang Satu-Satunya Kemenangan di MotoGP Austria 2016, Tandai Era Baru Ducati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/38/3236411/marc_marquez-94wj_large.jpg
Marc Marquez Dinilai Sedang Kesulitan, Ducati Diminta Maksimalkan MotoGP Aragon
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement