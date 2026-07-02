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Dibuang Yamaha, Alex Rins Buka-bukaan Frustrasi dengan Motor YZR-M1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |13:44 WIB
Dibuang Yamaha, Alex Rins Buka-bukaan Frustrasi dengan Motor YZR-M1
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Alex Rins. (Foto: Instagram/alexrins)
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LESMO – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Alex Rins, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya selepas melakoni balapan sengit di MotoGP Belanda 2026. Meski sukses menembus posisi 10 besar, Rins mengaku frustrasi karena performa motor YZR-M1 Yamaha V4 miliknya masih tertinggal jauh dari para rival.

Dalam balapan yang menguras fisik tersebut, Rins sejatinya menyentuh garis finis di posisi ke-10, tepat di belakang rekan setimnya, Fabio Quartararo. Namun, hukuman penalti tekanan ban yang diterima Brad Binder (KTM) berkah naik satu peringkat ke posisi kesembilan untuk pembalap asal Spanyol itu.

Rins mengungkapkan pada awal balapan ia sempat merasa optimistis karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kelompok depan. Sialnya, situasi tersebut tidak bertahan lama begitu para pembalap papan atas mulai meningkatkan ritme berkendara mereka.

1.  Rins Frustrasi

Rins mengakui dirinya masih menderita masalah klasik yang sama seperti seri-seri sebelumnya sepanjang musim ini. Eks pembalap Suzuki itu merasa motornya kehabisan tenaga saat mencoba melakukan overtake terhadap pembalap di depannya.

Alex Rins. (Foto: Instagram/alexrins)
Alex Rins. (Foto: Instagram/alexrins)

"Pada titik tertentu, saya merasa punya kecepatan lebih baik daripada Binder, tetapi motornya sangat cepat! Jadi, saya bahkan tidak bisa mencoba untuk menyalipnya," keluh Rins, dikutip dari Crash, Kamis (2/7/2026).

Ketika ditanya mengenai kapan paket pembaruan untuk mendongkrak performa motor V4 akan tiba, Rins memberikan jawaban yang mengambang. Menariknya, momen ini terjadi hanya beberapa hari sebelum ia resmi diumumkan bakal hengkang dari Yamaha di akhir musim.

"Mereka bilang sebelum akhir tahun. Kapan, dan untuk siapa upgrade itu diberikan, saya tidak tahu," tutur pembalap bernomor motor 42 tersebut.

 

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