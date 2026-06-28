Hasil Final AVC Mens Volleyball Cup 2026: Sejarah, Timnas Voli Putra Indonesia Juara Usai Taklukkan Korea Selatan 3-0!

NEW DELHI – Tim nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia berhasil mencetak sejarah usai untuk pertama kalinya menjuarai AVC Men's Volleyball Cup. Skuad Merah Putih secara luar biasa sukses menobatkan diri sebagai kampiun AVC Men's Volleyball Cup 2026 setelah membungkam raksasa Asia, Korea Selatan, lewat kemenangan telak 3-0 pada laga final yang digelar di India, Minggu (28/6/2026) malam WIB.

Tampil mendominasi sepanjang laga, Timnas Voli Putra Indonesia menyapu bersih tiga set langsung dengan skor ketat 34-32, 25-16, dan 25-23. Keberhasilan ini menjadi ajang pembalasan yang sempurna.

Pasalnya, pada babak fase grup turnamen yang sama, Timnas Voli Putra Indonesia sempat ditekuk 0-3 oleh lawan yang sama. Namun di partai puncak, mentalitas anak asuh Reidel Toiran terbukti jauh lebih matang.

1. Putusnya Rekor Buruk Lima Pertemuan

Gelar juara ini terasa kian manis karena Indonesia akhirnya mampu menghapus kutukan setiap kali bersua Negeri Gingseng. Sebelum laga final ini, Indonesia selalu menelan kekalahan dalam lima pertemuan beruntun, termasuk di fase grup edisi kali ini, AVC Cup 2024 (0-3), Asian Games 2023 (2-3), Asian Championship 2023 (2-3), dan Asian Championship 2019 (0-3).

Kunci pembalikan situasi ini tak lepas dari keberanian pelatih Reidel Toiran dalam merombak susunan pemain utamanya. Posisi Fauzan Nibras digantikan oleh Rama Fazza, sementara Putra Hidayatullah masuk mengisi pos yang ditinggalkan Ahmad Gumilar.

Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Thailand (Foto: PBVSI)

Perubahan taktik ini berpadu apik dengan pilar utama lain seperti Alfin Daniel, Boy Arnez Arabi, Hendra Kurniawan, dan Farhan Halim yang tampil solid sejak awal laga.

2. Perjalanan Terjal Menuju Juara

Langkah Farhan Halim dan kolega menuju podium tertinggi sejatinya dipenuhi kerikil tajam. Sebelum mengamankan tiket final, Timnas Voli Putra Indonesia harus memeras keringat di babak semifinal pada Sabtu 27 Juni 2026 malam untuk menumbangkan tuan rumah India lewat drama lima set yang berakhir 3-2 (15-25, 26-24, 25-20, 19-25, dan 15-13).