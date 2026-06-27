Hasil Sprint Race MotoGP Belanda 2026: Marc Marquez Finis Keenam, Raul Fernandez Jadi Pemenang

Marc Marquez finis keenam di Sprint Race MotoGP Belanda 2026 sementara Raul Fernandez jadi pemenang (Foto: Facebook/MotoGP)

ASSEN – Hasil Sprint Race MotoGP Belanda 2026 sudah diketahui. Raul Fernandez tampil sebagai pemenang di Sirkuit TT Assen, Assen, Sabtu (27/6/2026) malam WIB.

Pembalap tim Trackhouse Racing MotoGP Team itu mengungguli Ai Ogura dan Fabio Di Giannantonio. Sementara, Marco Bezzecchi finis keempat dan Marc Marquez di urutan enam.

Jalannya Balapan

Start balapan berlangsung cukup mulus. Marquez melesat dari tujuh ke lima. Sementara itu, Jorge Martin memimpin di depan usai sempat disalip Ai Ogura.

Lap kedua, Di Giannantonio melewati Marquez dan Marco Bezzecchi dengan nyaman. Di depan, Martin memimpin dari Raul Fernandez dan Ogura yang terus menempel dengan ketat.

Raul Fernandez sukses mengambil posisi terdepan dari Martin di putaran empat. Di Giannantonio tiba-tiba bisa merangsek ke posisi dua, menyalip Ogura. Martinator terlempar ke posisi empat.

Memasuki pertengahan balapan, duel seru terjadi antara Martin dengan Bezzecchi. Pembalap bernomor 72 itu sukses mendahului rekan setimnya.