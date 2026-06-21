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PB Pertacami Fokuskan Atlet untuk 4 Kompetisi Bergengsi demi Lahirkan Juara Dunia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |14:14 WIB
PB Pertacami Fokuskan Atlet untuk 4 Kompetisi Bergengsi demi Lahirkan Juara Dunia
PB Pertacami memfokuskan atlet untuk ikut dalam empat kompetisi bergengsi (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
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JAKARTA – PB Pertacami memfokuskan atletnya untuk tampil di empat kompetensi bergengsi demi melahirkan juara dunia. Hal itu ditegaskan usai menggelar Kejurnas MMA di JSI Resort Megamendung, Bogor, 19-20 Juni 2026.

Kejurnas MMA yang bertujuan untuk menjaring atlet-atlet muda potensial menuju Pelatnas ini diikuti 129 atlet dari puluhan klub di 12 provinsi. Mereka bertanding dalam empat kategori, yaitu Senior, U-18, U-16, dan U-14, dengan total 21 nomor pertandingan. 

Kejurnas MMA (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 atlet berasal dari kelompok junior dan 70 atlet dari kategori senior. Ketua Umum Pertacami, Tommy Paulus Hermawan, melihat potensi yang luar biasa dari para atlet muda untuk menjadi juara dunia di masa akan datang.

1. Diskusi

Dari Kejurnas, pihaknya akan melakukan diskusi dengan tim pelatih untuk menentukan atlet-atlet yang akan diambil dan dikembangkan di Pelatnas. Hasil itu akan disiapkan untuk mengikuti sejumlah kejuaraan internasional.

"Kalau bicara setelah event nasional ini, berarti berikutnya kami bicara kontinental, benua, jadi bulan depan ada Kejuaraan GAMMA Asia di Kuala Lumpur, atlet-atlet kami akan ikut bertanding di sana," ujar Tommy, yang sekaligus Presiden GAMMA (Global Association of Mix Martial Arts), Minggu (21/6/2026).

 

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