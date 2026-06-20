Indonesia Perkuat Regenerasi Atlet demi Kuasai Panggung MMA di Asia

Indonesia memperkuat regenerasi atlet demi kuasai panggung MMA di Asia lewat Kejuaraan Nasional (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

BOGOR – Indonesia kini cukup diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan baru Mixed Martial Arts (MMA) di Asia. Untuk itu Persatuan Tarung Campuran Indonesia (Pertacami) ingin menjaga momentum tersebut sekaligus mempersiapkan generasi atlet berikutnya.

Langkah itu dengan menggelar National MMA Championships 2026 yang berlangsung pada 19–20 Juni 2026 di JSI Resort Megamendung, Bogor. Kejuaraan Nasional ini diikuti oleh atlet-atlet berbakat dari 13 provinsi di Indonesia.

1. Total 21 Nomor

Sebanyak 128 atlet dari 51 club di 12 provinsi tercatat mengikuti kejuaraan ini dari total 167 yang mendaftar. Para peserta akan bertanding dalam empat kategori, yaitu Senior, U-18, U- 16, dan U-14, dengan total 21 nomor. Sebanyak 58 atlet dari kelompok junior dan 70 atlet dari kategori senior.

Ketua Umum Pertacami sekaligus Presiden GAMMA (Global Association of Mix Martial Arts), Tommy Paulus Hermawan menegaskan, Kejurnas bukan sekadar untuk menentukan juara nasional. Ini juga bagian strategi jangka panjang untuk membangun kekuatan MMA Indonesia di tingkat internasional.

"Kejurnas bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara hari ini. Kejurnas adalah tentang siapa yang akan membawa Merah Putih ke podium dunia di masa depan. Kami tidak sedang mencari juara untuk dua hari ke depan," kata Tommy di Bogor, dikutip Sabtu (20/6/2026).

"Kami sedang mencari atlet-atlet yang lima tahun dari sekarang akan membawa Indonesia berdiri di podium Asia dan dunia melalui jalur prestasi," tambahnya,

Menurut Tommy, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan di kancah internasional. Atlet-atlet binaan Pertacami berhasil meraih gelar juara pada GAMMA World Championships 2024 dan 2025.

Selain itu, atlet binaan juga meraih satu medali emas dan enam medali perak pada SEA Games Thailand 2025. Prestasi lainnya meraih satu medali emas, satu perak, dan dua perunggu pada Asian Youth Games Bahrain 2025.