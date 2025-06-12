Kirim 22 Petarung ke World MMA Championship dan AMMA Youth Championship 2025, Pertacami Optimistis Atlet Indonesia Bersinar

JAKARTA - Sebanyak 22 atlet telah dikirim Persatuan Tarung Campuran Indonesia (Pertacami) untuk mengikuti GAMMA World MMA Championship 2025 dan AMMA Youth Championship 2025. Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) Pertacami, Tommy Paulus Hermawan, pun yakin para atlet Indonesia bisa bersinar di turnamen tersebut.

Sebagai informasi, GAMMA World MMA Championship 2025 akan dihelat di di Sao Paulo, Brasil pada 16-22 Juni mendatang. Sementara untuk AMMA Youth Championship 2025 di Manama, Bahrain, pada 26-28 Juni mendatang.

1. Kirim 22 Atlet Indonesia

Sebanyak 22 atlet Indonesia telah dilepas jelang beraksi di ajang bergengsi tersebut. Proses pelepasan atlet ini dilakukan di Wisma Kemenpora, turut dihadiri Menpora Dito Ariotedjo, Ketua Umum Pertacami Tommy Paulus Hermawan, dan Anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia Bayu Krisna.

Sebanyak 17 dari 22 atlet ini akan berlaga di GAMMA World MMA Championship 2025, dengan pembagian sembilan atlet kategori junior, serta delapan atlet kategori U-21 dan senior. Kemudian, delapan atlet junior akan mentas di AMMA Youth Championship 2025.

Terdapat tiga nama yang turun dalam kedua ajang tersebut. Tiga atlet itu adalah Gibran Alfarizi, Manayra Maritza Hersianti Siagian, dan Bumi Magani Abraar Himara.

Tommy mengungkapkan, Pertacami menerapkan sistem pembinaan ilmiah dan sistematis selama pelatnas untuk dua ajang ini. Mereka yang berangkat merupakan hasil seleksi nasional dan pemantauan sejak Januari 2025.

22 Atlet dikirim ke World MMA Championship dan AMMA Youth Championship. (Andika Rachmansyah/Okezone)

"Atlet yang berangkat adalah hasil seleksi nasional serta pelatnas sejak Januari 2025. Kami menyiapkan mereka bukan hanya untuk mengejar medali, tetapi juga menghadapi panggung dunia secara mental dan teknis,” ujar Tommy di Kemenpora, Kamis (12/6/2025).

Tommy optimistis atlet Indonesia bisa meraih hasil manis di ajang tersebut. Menurutnya, medali emas bukan target yang mustahil untuk dicapai.

“Saya pribadi optimistis kepada atlet-atlet saya, tapi saya juga gak mau menganggap remeh atlet-atlet dari negara lain. Biarkan anak-anak berjuang karena mereka sudah mendapatkan pelatihan terbaik. Hasilnya, biarkan mereka bertanding tapi saya percaya mereka bisa dapat emas,” tegas Tommy.