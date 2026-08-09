Tatap BWF World Championships 2026, Alwi Farhan Bertekad Tampil Habis-habisan di India

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, menegaskan kesiapannya untuk tampil habis-habisan dalam gelaran BWF World Championships 2026. Meski menyadari statusnya bukan sebagai favorit juara, pemain muda berbakat ini berjanji bakal memberikan performa terbaik di atas lapangan.

Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026 sendiri dijadwalkan bakal berlangsung di New Delhi, India, pada 17–23 Agustus 2026. Alwi yang menempati posisi unggulan ke-11 berpotensi memicu duel sengit kontra tunggal putra peringkat satu dunia asal China, Shi Yu Qi, di babak 16 besar jika langkahnya mulus.

1. Persiapan Maksimal

"Saya tetap bukan unggulan di Kejuaraan Dunia ini, tetapi bukan berarti tidak ada kemungkinan saya bisa melaju jauh. Yang pasti saya sangat siap untuk bisa tampil maksimal karena ini adalah Kejuaraan Dunia yang sangat bergengsi," ungkap Alwi di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Minggu (9/8/2026).

Pemain berusia 21 tahun itu menilai peta persaingan di sektor tunggal putra saat ini sangat ketat dan merata. Ujian pertama Alwi sudah menanti pada babak pertama saat ia dijadwalkan bersua wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, yang baru saja menyabet predikat runner-up di ajang Korea Masters 2026 pekan ini.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

"Ya, memang pemain-pemain unggulan punya keuntungan karena tidak akan bertemu sesama unggulan di babak awal. Tapi secara keseluruhan saya melihat persaingannya cukup merata. Tidak ada yang tidak mungkin," tambah Alwi.

Menghadapi turnamen paling bergengsi tersebut, Alwi memastikan dirinya fokus menggembleng fisik dan mental dalam porsi latihan di Cipayung. Ia enggan menyisakan penyesalan di kemudian hari akibat kurangnya persiapan sebelum bertolak ke New Delhi.