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Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Tak Sabar Debut dan Raih Medali di Asian Games 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |01:01 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Tak Sabar Debut dan Raih Medali di Asian Games 2026
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
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PEBULU tangkis muda berbakat Indonesia, Alwi Farhan, menyambut debutnya di ajang multi-olahraga tingkat Asia dengan penuh rasa percaya diri. Pemain tunggal putra andalan Merah Putih ini menatap Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang dengan tekad membara untuk mempersembahkan hasil terbaik bagi Tanah Air.

Menyongsong turnamen akbar yang dihelat pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang, atlet yang kini menginjak usia 21 tahun itu membawa motivasi tinggi. Pengalaman berharga saat merengkuh medali emas pada debutnya di SEA Games 2025 menjadi modal mental yang sangat berharga baginya.

Persiapan matang telah dilalui Alwi demi menghadapi persaingan ketat di level Asia. Ia menegaskan seluruh proses latihan telah dijalaninya dengan maksimal tanpa menyisakan keraguan, sehingga dirinya siap berjuang habis-habisan di lapangan nanti.

"Pastinya kepercayaan diri saya lebih besar. Saya sangat mempersiapkan diri untuk tampil maksimal. Bagaimana pun hasilnya nanti, saya tidak ingin menyesal. Dalam latihan, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya," kata Alwi, sebagaimana dikutip Djarum Badminton, Sabtu (8/8/2026).

1. Semangat Membela Negara

Bagi Alwi, setiap kesempatan mengenakan lambang Garuda di dada adalah sebuah kehormatan besar yang harus dibayar dengan performa paripurna. Alwi tidak ingin terlalu terbebani dengan target muluk, melainkan memilih untuk fokus sepenuhnya pada setiap laga yang akan dihadapi.

Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Sikap profesional ini juga merujuk pada keberhasilannya ketika turut mengantar tim Indonesia meraih medali emas nomor beregu putra pada ajang SEA Games Thailand 2025 lalu. Mentalitas juara tersebut terus ia bawa dalam menatap tantangan-tantangan berikutnya di kancah internasional.

"Saya tidak memikirkan performa puncaknya di mana. Setiap saya tampil, saya membela negara," sambung Alwi.

 

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