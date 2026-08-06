Hasil Drawing BWF World Championships 2026: Alwi Farhan Lalui Jalur Berat, Fajar/Fikri Dapat Bye

Hasil drawing BWF World Championships 2026 untuk wakil Indonesia sudah diketahui (Foto: PBSI)

HASIL drawing BWF World Championships 2026 untuk wakil-wakil Indonesia sudah diketahui. Sebanyak 11 pemain siap turun dalam ajang di Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi, India, 17-23 Agustus.

Berdasarkan hasil undian yang diumumkan Rabu (5/8/2026), lima pasangan Indonesia dari sektor ganda putra dan ganda putri mendapat keuntungan langsung melaju ke babak kedua. Status sebagai unggulan membuat mereka memperoleh bye sehingga tidak perlu bertanding pada babak 64 besar.

Tiga pasangan ganda putra dan dua pasangan ganda putri menjadi wakil Merah Putih yang langsung mengawali perjuangan dari babak kedua atau 32 besar. Keuntungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kondisi fisik sebelum menghadapi lawan-lawan yang lebih berat.

1. Ganda Putra

Sektor ganda putra kembali menjadi andalan Indonesia setelah mencatat tren positif dalam beberapa turnamen terakhir. Wakil Merah Putih sukses menyapu tiga gelar beruntun di Japan Open, China Open, dan Taipei Open.

Sorotan tertuju kepada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang tampil impresif dengan menjuarai Japan Open dan China Open 2026. Pasangan unggulan kedua itu diharapkan mampu mengembalikan gelar juara dunia ganda putra yang terakhir diraih Indonesia pada 2019.

Meski langsung lolos ke babak kedua, perjalanan Fajar/Fikri diprediksi tidak akan mudah. Mereka berpeluang menghadapi pasangan Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju, pada babak 16 besar.

Kang dikenal sebagai juara dunia ganda putra edisi 2023 saat masih berpasangan dengan Seo. Rekor pertemuan Fajar/Fikri melawan Kang/Ki sepanjang musim ini juga masih berimbang setelah kedua pasangan saling mengalahkan.

Pasangan Korea Selatan lebih dahulu menang pada semifinal Kejuaraan Asia 2026 dengan skor 21-13, 14-21, 21-16. Namun, Fajar/Fikri berhasil membalas kekalahan tersebut saat bertemu di perempatfinal China Open melalui kemenangan meyakinkan 21-15, 21-13.

2. Tunggal Putra

Di sektor tunggal putra, Jonatan Christie yang menempati unggulan ketiga akan mengawali langkah menghadapi wakil Jerman, Matthias Kicklitz. Ia diharapkan mampu memanfaatkan hasil undian tersebut untuk melaju jauh pada turnamen.

Sementara itu, Alwi Farhan langsung menghadapi tantangan berat sejak awal kompetisi. Pebulu tangkis muda Indonesia itu dijadwalkan bertemu wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, pada pertandingan pertama.