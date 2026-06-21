Hasil Final IBL 2026 : Pelita Jaya Basketball Kalah 63-83 dari Bogor Hornbills

JAKARTA - Pelita Jaya Basketball kalah dari Bogor Hornbills dengan poin 63-83 (agregat 1-1) dalam Game 2 Final Indonesia Basketball League (IBL) 2026. Laga itu berlangsung di Gelanggang Olah Raga (GOR) Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta, Minggu (21/6/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Pelita Jaya Basketball dan Bogor Hornbills berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal kuarter pertama. Hal itu membuat jalannya laga berjalan cukup ketat.

Saling balas poin pun terjadi dalam laga tersebut. Menjelang akhir kuarter pertama, Pelita Jaya Basketball sempat lengah sehingga mudah hilang poin.

Pelita Jaya menang 90-87 di game 1 final IBL 2026 Okezone

Bogor Hornbills pun unggul 18-15 atas tim tuan rumah dalam kuarter pertama. Kedua tim berbenah saat turun minum agar lebih baik dalam kuarter kedua.

Pada kuarter kedua, Bogor Hornbills tampil cukup agresif. Alhasil, mereka mampu menambah 30 poin.

Sementara itu, Pelita Jaya Basketball cukup kesulitan meladeni permainan Bogor Hornbills. Terbukti, Pelita Jaya Basketball hanya mampu menambah 11 poin.

Bogor Hornbills dapat unggul 45-29 atas Pelita Jaya Basketball. Pelita Jaya Basketball berusaha bangkit di kuarter ketiga.

Pelita Jaya Basketball bermain lebih ngotot dalam kuarter ketiga, tetapi mendapatkan perlawanan ketat dari Bogor Hornbills. Pelita Jaya Basketball menambah 18 poin.