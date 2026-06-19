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Jadwal Final IBL 2026: Pelita Jaya vs Bogor Hornbills, Siapa Juaranya?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |13:38 WIB
Jadwal Final IBL 2026: Pelita Jaya vs Bogor Hornbills, Siapa Juaranya?
Caesar Camara siap bawa Bogor Hornbills mempersulit Pelita Jaya di final IBL 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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JADWAL final Indonesia Basketball League (IBL) 2026 akan diulas Okezone. Klub bola basket, Bogor Hornbills, siap menepis keraguan di game pertama final IBL 2026. Pelatih Bogor Hornbills, Caesar Camara, menegaskan anak asuhnya membidik kemenangan di markas Pelita Jaya Jakarta.

Bogor Hornbills berhadapan dengan Pelita Jaya Jakarta di final IBL 2026 dengan format best-of-five. Pertandingan Game 1 akan berlangsung di Gelanggang Olah Raga (GOR) Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta pada Jumat (19/6/2026) pukul 19.00 WIB.

Caesar Camara tak gentar jelang memimpin Bogor Hornbills melawan Pelita Jaya di final IBL 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Caesar Camara tak gentar jelang memimpin Bogor Hornbills melawan Pelita Jaya di final IBL 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Debut Bogor Hornbills di Final IBL

Dalam pertandingan nanti, Bogor Hornbills datang sebagai 'pemula'. Skuad besutan Caesar Camara itu diketahui untuk pertama kalinya lolos final dalam sejarah IBL.

Sementara itu, Pelita Jaya Jakarta berhasil menembus enam final dalam enam musim terakhir secara beruntun. Hal itu menjadi catatan yang wajib diwaspadai Bogor Hornbills.

Walau begitu, Camara mengungkapkan telah mempersiapkan diri dengan baik. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan Bogor Hornbills siap mengerahkan kemampuan terbaik untuk merebut kemenangan game pertama.

"Saya pikir para pemain berada dalam kondisi yang baik. Kami siap untuk bermain di final. Ini adalah sesuatu yang telah kami tunggu-tunggu sepanjang musim. Kami di sini karena suatu alasan dan kami akan bertarung, kami akan bersaing, dan kami akan mencoba untuk menang," tegas Camara kepada awak media, termasuk Okezone pada Kamis, 18 Juni 2026.

 

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