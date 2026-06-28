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Hasil Game 5 Final IBL 2026: Menang 3-2 atas Pelita Jaya, Bogor Hornbill Resmi Juara!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |21:24 WIB
Hasil Game 5 Final IBL 2026: Menang 3-2 atas Pelita Jaya, Bogor Hornbill Resmi Juara!
Sejarah Baru IBL 2026, Bogor Hornbills Segel Gelar Juara di Markas Pelita Jaya. (Foto: Cikal/Okezone)
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JAKARTA - Bogor Hornbills secara fantastis sukses memastikan diri menjadi juara Indonesia Basketball League (IBL) 2026. Kemenangan bersejarah itu diraih Bogor Hornbills setelah membungkam perlawanan sengit Pelita Jaya Jakarta lewat drama menegangkan di Game 5 babak final dengan skor tipis 64-61.

Kemenangan ini membuat Bogor Hornbills juara setelah menang agregat 3-2 dalam lima Game. Lebih manisnya lagi, kemenangan ini diraih oleh Bogor Hornbills di markas Pelita Jaya yakni Gelanggang Olah Raga (GOR) Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta pada Minggu (28/6/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Bogor Hornbills tampil agresif sejak awal pertandingan kuarter pertama. Tim besutan Cesar Camara Perez itu berhasil mengontrol permainan.

Travin Thibodeaux dan Stephaun Branch menjadi motor serangan utama Bogor Hornbills. Tak butuh waktu lama, Bogor Hornbills mampu mengunci keunggulan pada kuarter pertama dengan skor 24-11.

Memasuki kuarter kedua, Pelita Jaya Jakarta mencoba bermain lebih agresif. Perrin Buford dan Darious Moten mengorkestrasi serangan Pelita Jaya Jakarta.

Bogor Hornbills Segel Gelar Juara IBL 2026 di Markas Pelita Jaya. (Foto: Cikal/Okezone)
Bogor Hornbills Segel Gelar Juara IBL 2026 di Markas Pelita Jaya. (Foto: Cikal/Okezone)

Keduanya mampu menyumbang banyak poin untuk Pelita Jaya. Alhasil, Pelita Jaya memangkas ketertinggalan pada halftime menjadi 31-45.

Berlanjut pada kuarter ketiga, laga semakin berjalan sengit. Pelita Jaya terpantau bermain trengginas untuk mengejar ketertinggalan. Akan tetapi, permainan defensif dari Bogor Hornbills berjalan efektif.

 

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